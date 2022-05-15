نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في تكافل للطلاب 1444 رابط تسجيل برنامج مؤسسة تكافل الخيري takaful في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرح طريقة التسجيل في تكافل للطلاب 1444 عبر موقع مؤسسة تكافل الخيرية الإلكتروني، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب المؤسسة عن مواعيد تسجيل الطلاب والطالبات ذوي الحاجة المالية للعام الدراسي القادم 1444هـ، وقد تم التأكيد على من جانب أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية على دعم القيادة الرشيدة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله ورعاهما- ومن خلال المقال نوضح مواعيد التسجيل في برنامج تكافل للطلاب 1444، وطريقة التسجيل في تكافل للطلاب، ورابط تسجيل تكافل للمدارس الرسمي عبر موقع مؤسسة تكافل الخيرية الإلكتروني.

طريقة التسجيل في تكافل للطلاب 1444

بعد أن تم الإعلان من جانب العديد من المدارس اليوم الأحد بتاريخ الرابع عشر من شهر شوال لعام 1443هـ عن فتح باب التسجيل في برنامج تكافل للطلاب الخيري لدعم الطلبة المحتاجين مادياً ومعنوياً للعام القادم 1444هـ، فيمكن تسجيل طالب في تكافل الطلاب عبر موقع مؤسسة تكافل الخيرية من خلال اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

دخول موقع مؤسسة تكافل باتباع الرابط التالي ( takaful.org.sa ).

). في حال الدخول لأول مرة، يتم النقر على أيقونة “تسجيل طالب جديد”.

تعبئة البيانات المطلوبة (رقم الهوية للطالب – رقم جوال ولي الأمر – رمز التحقق)، ثم النقر على “متابعة”، وسيتم إرسال رسالة نصية تتضمن رمز التحقق على الجوال المسجل.

قم بتعبئة الرمز المرسل إلى جوالك ثم النقر على “متابعة”.

قم بتعبئة وإكمال البيانات التالية (رقم الهوية – الاسم – الجنس – رقم جوال ولي الأمر – اسم المستخدم الجديد – كلمة المرور الجديدة – تأكيد كلمة المرور الجديدة – رقم جوال الطالب أو ولي الأمر – البريد الإلكتروني)، ثم النقر على “تسجيل”.

ومن يرغب في التعرف على خطوات التسجيل في الإعانة المالية للطلاب أو معرفة طريقة التسجيل في تكافل للطلاب للحصول على الدعم النقدي المقدم من جانب مؤسسة تكافل، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة وإدخال البيانات بشكل صحيح، فسيتم تسجيل الطالب بنجاح، وسيتم التحويل للصفحة الرئيسية للبوابة، قم بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة بك (اسم المستخدم – كلمة المرور)، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

مواعيد التسجيل في تكافل الطلاب 1444

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية رسمياً عبر موقعها الإلكتروني عن بدء تسجيل الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام من أصحاب الحاجة المادية للعام الدراسي الجديد 1444هـ عن طريق مدارس التعليم العام المشمولة بنظام تكافل الخيري، حيث جاءت مواعيد التسجيل في تكافل للمدارس وفقاً لما هو موضح بالنقاط التالية:

يبدأ التسجيل في تكافل للطلاب اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 14 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 15 مايو 2022م.

يستمر التقديم على مدار ثلاثة أسابيع اعتباراً من تاريخ بدء عملية التسجيل في برنامج تكافل الخيري.

إعانة الطلاب من مؤسسة تكافل الخيرية

يتم تقديم إعانة مالية للطلاب والطالبات المحتاجين بمراحل التعليم العام من قبل مؤسسة تكافل الخيرية في بداية كل فصل دراسي، وتشتمل الإعانة المالية للطلاب على ثلاث برامج رئيسية وهم (الوجبة – الكسوة – الحقيبة المدرسية)، ويستفيد من برنامج تكافل لإعانة الطلاب ما يقرب من 270 ألف طالب وطالبة موزعين على ما يقرب من 20 ألف مدرسة مشمولة بالبرنامج.

وتمتلك مؤسسة تكافل آلية استحقاق دقيقة يتم من خلالها التعرف على الطلاب المحتاجين مادياً ومدى حاجتهم، ويتم معاونة المؤسسة في ترشيح الطلاب ودراسة الحالة الخاصة بهم وإيصال المعونة المالية للطلاب ومتابعة أثر المعونة عليهم من جانب عدد كبير من المتطوعين التربويين الميدانيين يصل عددهم لأكثر من 77 ألف متطوع.

وتعد الإعانة المالية التي تقدمها المؤسسة هي أكبر مشاريع المؤسسة، ويتم تخصيص مبالغ كافية سنوياً لتغطية كافة الحالات المحتاجة بكافة المناطق بالمملكة العربية السعودية، والهدف من ذلك هو سد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام بما يدعم النجاح لهم واستمرار التحصيل الدراسي وتنمية المهارات الشخصية لديهم، ومن يغرب في التعرف على طريقة التسجيل في تكافل للطلاب 1444، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو المرفق.