نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية وظائف التعداد السكاني وشروطها وفق الهيئة العامة للإحصاء 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف التعداد السكاني 1443 بالمملكة العربية السعودية أعلنت عنها الهيئة العامة للإحصاء كوظائف بشكل مؤقت لراغبي المشاركة في مجال العمل بالسعودية من شباب وبنات المملكة خريجي شهادات البكالوريوس والحاصلين على شهادة الدبلوم بالعديد من المجالات الخاصة بالهيئة والتعداد السكاني، تحت مسمى وظيفي باحث جودة في مشروع التعداد السكاني مؤقت، وفق شروط التقديم والتسجيل المعلن عنها، والعمل يبدأ بعد اجتياز كافة التدريبات الخاصة بالوظائف الشاغرة، والجدير بالذكر أن العمل في تلك الوظائف إضافة لاكتساب خبره للمتقدم فهو عمل يساعد في تنمية المجتمع بشكل إيجابي من خلال آلية التعداد السكاني، كذلك يتم قبول المتقدم للوظيفة بشكل نهائي بعد انتهاء كافة التدريبات التابعة للهيئة مباشرة.

شروط التقديم في وظائف التعداد السكاني 1443

في نفس السياق السابق ذكره فوفق ما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة عن شروط التقديم والتسجيل بالوظائف الشاغرة لابد من توافر الشروط التالي ذكرها:

أولًا أن يكون المتقدم أو امتقدمة لشغل الوظيفة سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة على أراضي المملكة.

كذلك يشترط أن يجيد المتقدم التعامل مع الحاسب الآلي بشكل جيد.

شرط الإجادة التامة للتعامل مع جميع الأجهزة الذكية.

أيضًا شرط ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام.

كذلك يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق.

شرط التفرغ التام.

أيضًا الالتزام بحضور كافة تدريبات الهيئة للحصول على التقييمات.

في نهاية شرط أن يكون المتقدم من مستفيدي منصة أبشر للخدمات الإلكترونية وله حساب خاص به عليها.

تخصصات الوظائف الشاغرة بالتعداد السكاني 2022

كما أوضحت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية التخصصات التابعة للوظائف الشاغرة المتاحة كالتالي:

أولًا مجال الإحصاء.

كذلك مجال بحوث عمليات.

أيضًا مجال رياضيات.

مجال الاقتصاد.

أيضًا مجال المحاسبة.

كذلك مجال الإدارة العامة.

مجال إدارة الأعمال.

كذلك مجال اللغة الإنجليزية.

مجال العلاقات العامة.

رواتب موظفي التعداد السكاني المؤقت بالسعودية 1443

كما وجب التنويه بأن شاغري وظيفة التعداد السكاني المؤقت باحث جودة يتم محاسبته برواتب ومكافآت تبلغ قيمتها التالي:

أولًا وظيفة التخصيص التعداد يحصل علىراتب يقدر ب قدرها 8000 ريال سعودي.

يحصل علىراتب يقدر ب قدرها 8000 ريال سعودي. كذلك يحصل الموظف بدرجة مراقب التعداد على راتب يبلغ قيمته 14000 ريال سعودي.

على راتب يبلغ قيمته 14000 ريال سعودي. بينما وظيفة مفتش التعداد علىراتب قيمته تقدر ب 18000 ريال سعودي.

خطوات التسجيل والتقديم في تعداد السعودية 2022

إضافة لما سبق لراغبي التقديم في التعداد السكاني 2022 اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا قيام راغب التقديم باولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة تعداد السكان في السعودية. كذلك القيام بإجراء عملية التسجيل من خلال النفاذ الوطني، ومن ثم القيام بتعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. أيضًا النقر على خانة أنا لست روبوت ومن ثم إدخال رمز التحقق ، ثم النقر على خانة تسجيل الدخول. في النهاية القيام بمتابعة التعليمات الموجودة أمامك على الشاشة حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

أبرز أهداف عملية تعداد السكان بالمملكة 2022

في الختام وجب الذكر بأن من أهم أهداف تعداد السكان في السعودية 2022 والتي يسعى لها القائمين على شؤون المملكة التالي: