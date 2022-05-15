كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة مع بدل المواصلات والسكن فى السعودية

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عمر شويل - جدة كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة، فى المؤسسات والشركات الحكومية وكذلك الخاصة والتى نص عليها القانون فى المملكة العربية السعودية، وتعتبر مكافأة نهاية الخدمة لكل عامل هى طوق النجاة فى تأمين مستقبل أسرته سواء كان نهاية الخدمة بعد مرور 20 عام من العمل فى هذه الشركة أو مرور أقل من ذلك مثل إنهاء عقد استمر 5 سنوات او اى سبب كان واجب فيه إنهاء علاقة العامل عن العمل، تساؤلات كثيرة من قبل الكثيرين فى المملكة العربية السعودية أو الوطن العربى حول الآلية التى يتم بيها حساب مكافأة نهاية الخدمة، لذا قررنا موقع ثقفني نوضح إليكم فى 3 فقرات مبسطة كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

ربما يكون أهم البنود التي يستند عليها الموظفين في القطاع الحكومي والخاص عند طلب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة هي المدة الزمنية التي قضاها العامل في العمل، لذا يجب أن لا تقل المدة الزمنية عن سنتين حتي يتقدم بطلب للحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة

يمكنك عزيزي القارئ التعرف على المكافأة إلكترونياً من خلال الدخول على حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص، والتى تلزم العاملين في القطاع الخاص من تسجيل مجموعة بسيطة من البيانات والمعلومات الظاهره فى الصوره السابقة فى موقع وزارة العمل السعودية، وفور الانتهاء من تسجيل البيانات يتم التعرف على القيمة فى نفس اللحظة، ورداً على تساؤلات الكثيرون احتساب البدلات والمكافأة فى مكافأة نهاية الخدمة والتى نوضحها إليكم فى الفقرات التالية.



هل تحتسب البدلات فى مكافأة نهاية الخدمة

هو ما نص عليه قانون العمل السعودي الذى أكد أن العمال تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة بناء على آخر اجر فعلى تحصل عليه والذي جاء كالتالي:

البدلات، المكافآت.

العلاوات، المنح.

الأرباح، الزيادات السنوية.

العمولات، والمميزات الأخري التى تصرف للعامل نتيجة القيام بعمله على أفضل شكل.

مثال على حساب مكافأة نهاية الخدمة مع البدلات

يستطيع العامل التعرف على مكافأة نهاية الخدمة بعد توضيح مثال على حساب نسبة البدلات من الراتب الشهري الذي يتحصل عليه المواطن الذى جاء كالاتى:

الراتب الأساسي يساوي: الأجر الفعلى مقسوم على 1.35 تعطيك النتيجة النهائية.

الأجر الفعلى مقسوم على 1.35 تعطيك النتيجة النهائية. بدل السكن يساوي: الراتب الاساسي مضروب فى 0.25 تعطيك النتيجة النهائية.

الراتب الاساسي مضروب فى 0.25 تعطيك النتيجة النهائية. أما بدل المواصلات يساوي: الراتب الاساسي مضروب فى 0.1 تعطيك النتيجة النهائية.

أسباب عدم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كاملة

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بعد البنود الهامه التي من شأنها تحرم العامل من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كاملة وجاء من أهم تلك البنود هي تقديم الموظف استقالته قبل مرور عامين على الأقل في الخدمة، أو تم فصل الموظف من عمله نتيجة إتباع سلوك مشين مثل جريمة التزوير أو الاختلاس أو ما شابه ذلك.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة مع بدل المواصلات والسكن فى السعودية.