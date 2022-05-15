نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تكافل الطلاب | برنامج دعم مادي للطلاب في السعودية stud.takaful.org.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم شروط تكافل الطلاب، حيث زاد البحث عنها من قبل المئات من أولياء الأمور والطلاب وهذا للحصول على دعم مالي من الدولة للطلاب والطالبات في توفير احتياجاتهم الأساسية، وسنعرفكم في هذا المقال ما هي شروط نظام تكافل للطلاب، وكيف تسجلون به بكل سهولة ويسر عبر الموقع الرسمي، وسنعرفكم على ماهية هذا البرنامج في البداية وما هي أهدافه، وشروطه، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل التي تهمكم حول هذا الموضوع.

ما هو برنامج تكافل

وسنعرفكم في البداية عن ماهية برنامج تكافل، حيث إنه يعتبر أحد أهم برامج الدعم التي قد لا يعلم عنها الكثير من المستحقين في المملكة، حيث إن هذا البرنامج يهدف بشكل عام إلى دعم الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية في مختلف المراحل ماديا ومعنويا وفق شروط محددة.

وهذا البرنامج باختصار يهدف لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين بشكل عام بشكل مالي ومعنوي، وهذا لتشجيعهم على استمرار التحصيل الدراسي واستكمال عمليتهم الدراسية حتى النهاية.

اعانة تكافل للطلاب والطالبات

ويتسائل الكثير من الأشخاص عن كم هو مبلغ تلك المعونة التي تقدمها الدولة للطلاب، وهي كالآتي:

يتم إيداع 500 ريال لكل طالب في كل بداية فصل دراسي.

تصرف 1000 ريال سعودي لكل طالب متفوق مسجل في هذا البرنامج كمكافأة مع نهاية العام الدراسي.

شروط تكافل الطلاب

وسنتابع معكم ما هي الشروط المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل الطلاب، وهذه الشروط منصوص عليها وواضحة، وهذا كالآتي:

يجب أن يكون الطالب المسجل سعودي الجنسية.

تشمل المعونة الطلاب الأيتام وأصحاب الإعاقات.

أما اذا كان الطالب غير يتيم، فيجب ألا يزيد دخل ولي امره عن 4 آلاف ريال سعودي حتى يستحق الدعم.

ويوجد شروط أخرى والتي منها أن يكون الأب شيخا مسنا، أو مسجونا.

وتقوم المدرسة بالمتابعة والإشراف على المبالغ والطلاب المستحقين أولا بأول، حيث تقوم بتقديم استمارات للطلاب في بداية كل عام، وتقوم بحصر الطلاب والمستحقين ورصدهم أولا بأول، وهذا لضمان إعطائهم حقوقهم.

يسر منصة رواق بالتعاون مع مؤسسة تكافل الخيرية أن تطلق مشروع " #منصة_تكافل "

و هي منصة تدريبية مجانية لطلاب و طالبات تكافل لتزوديهم بمهارات تساعدهم للانطلاق نحو مستقبل مشرق#للتسجيلhttps://t.co/nzB7cDCp4s pic.twitter.com/vidSFFkDbR — رواق (@Rwaq) يسر منصة رواق بالتعاون مع مؤسسة تكافل الخيرية أن تطلق مشروع " #منصة_تكافل "

و هي منصة تدريبية مجانية لطلاب و طالبات تكافل لتزوديهم بمهارات تساعدهم للانطلاق نحو مستقبل مشرق#للتسجيلhttps://t.co/nzB7cDCp4s pic.twitter.com/vidSFFkDbR — رواق (@Rwaq) February 6, 2022

وقد تابعنا معكم اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1443، فتابعوا معنا.

التسجيل في نظام تكافل للطلاب

ويمكنكم إنشاء حسابا جديدا في موقع تكافل الرسمي، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع تكافل stud.takaful.org.sa.

ثم اضغط على تسجيل طالب جديد.

أدخل رقم هوية الطالب والرمز المرئي ثم المتابعة.

ثم أدخل رقم جوال ولي أمر الطالب المتاح ثم اضغط على التالي.

سيتم إرسال رسال تحقق إلى جوال ولي الأمر، قم بإدخالها في خانة الرمز.

ثم أدخل كافة بيانات الحساب المطلوبة، والتي منها كلمة المرور ثم انقر على تسجيل.

هذا كان مقالنا عن شروط تكافل الطلاب، حيث تعرفنا معكم على كافة التفاصيل التي تريدون معرفتها عن الشروط وطريقة التسجيل في البرنامج وهذا بالنسبة للطلاب، وفي حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لديكم فلا تترددوا في مشاركتنا في خانة التعليقات بالأسفل، حيث نعمل على الرد على تلك الأسئلة في أسرع وقت ممكن، فتابعونا دوما في موقعكم ثقفني.

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