شروط الضمان الاجتماعي المطور للتابعين وطريقة الاضافة للتابع

شروط الضمان الاجتماعي المطور للتابعين ؛ لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإتاحة الفرصة لإضافة تابعين للضمان الاجتماعي المطور ويجب على من يرغب أن يقوم بإضافة تابع في الضمان الاجتماعي أن يراعي الشروط والأحكام التي قامت الوزارة بوضعها وهذا ما سوف نتحدث عنه من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للتابعين

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض شروط الضمان الاجماعي المطور والأحكام التي لا بد من توافرها في من يريد أن يقوم بإضافة تابع للضمان الاجتماعي المطور وهذه الشروط والأحكام تكون كالآتي:

لا بد من أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

كما يجب أن يكون التابع سواء كان الابن أو الأخ أعزب وذلك حتى تتم عملية الإضافة.

وأيضاً أن تكون الأخت أو الأبنة عازبة.

يشترط ألا يتعدى عمر التابع عن 26 عاماً.

لا بد أن يكون الشخص المستفيد من الضمان عمره أكبر من عمر التابع له.

يلزم أن يكون الشخص التابع غير مضاف لأي شخص آخر على الضمان الاجتماعي ومن الممكن أن يتم إضافة أرملة متزوجة من أجنبي ويجب ألا يتعدى عمرها عن الخامس والعشرين 25 عاماً

يجب أن يكون الحد الأقصى للفارق بين عمر المستفيد من الضمان الاجتماعي والتابع له حوالي ثلاثة عشر 13 عاماً.

طريقة إضافة تابع للضمان الاجتماعي المطور

تم وضع بعض الخطوات السهلة والميسرة التي من خلالها يستطيع الشخص المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور أن يقوم بإضافة تابع للضمان الاجتماعي وهذه الخطوات جاءت على النحو التالي:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بتدوين رقم الهوية الخاصة به وبعدها يتم كتابة كلمة المرور الخاصة بحسابه ثم الضغط على أيقونة دخول.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية خدمة إدارة التابعين.

الضغط بعد ذلك على زر التقديم ثم نختار الدخول على الخدمة.

بعد ذلك سوف تظهر الشروط والأحكام التي لابد من توافرها للحصول على الضمان الاجتماعي.

الضغط على أيقونة إضافة تابع جديد.

بعدها سوف يتم الانتقال إلى صفحة جديدة يجب أن يقوم المستخدم بتدوين البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة والتأكد من صحتها.

النقر على أيقونة التالي.

بعد ذلك نقوم بتحميل سجل الأسرة الخاص بالمستفيد وأيضاً شهادة الميلاد والمستندات المطلوبة مع طلب الخاص في الضمان الاجتماعي السعودي.

نقوم برفع الخدمات إلى الموقع ثم بعدها نقوم بالنقر على أيقونة الحفظ.

وبذلك يكون قد تم تقديم الطلب بنجاح وسوف تظهر رقم الطلب فيجب أن يتم الاحتفاظ به للمراجعة عليه.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور للتابعين كما تعرفنا على طريقة إضافة تابع للضمان الاجتماعي المطور.