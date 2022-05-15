نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسجيل الأرامل في الإسكان وطريقة التسجيل في برنامج سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تسجيل الأرامل في الإسكان ؛ برنامج سكني من البرامج الهامة المتواجدة لدى المملكة العربية السعودية حيث قامت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بعمل هذا البرنامج بهدف تقديم بعض الوحدات السكنية للمواطنين في المملكة العربية السعودية وتم تفعيل هذا البرنامج في عام 2017 ميلادي ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بالتحدث عن شروط تسجيل الأرامل في الإسكان كما نقوم بتوضيح بعض النقاط الهامة التي تخص هذا الموضوع.

شروط تسجيل الأرامل في الإسكان

لقد تم وضع بعض شروط الدعم السكني للنساء والأحكام من قبل وزارة الإسكان وذلك حتى يتم التسجيل في برنامج الإسكان للأرامل وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب أن تكون المرأة الأرملة المتقدمة سعودية الجنسية.

كما يجب أن تكون المرأة مقيمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يشترط أن تكون المرأة المتقدمة للتسجيل في في برنامج الإسكان هي العائل الوحيد لأبنائها.

لا بد ألا يتعدى عمر أبنائها الذكور عن خمسة وعشرون عاماً.

يجب أن تكون المرأة المتقدمة لديها دخل ثابت خاص بها.

أن تكون المرأة المطلقة لديها سكن خاص بها.

يجب أن يكون قد مر على الطلاق عامين اثنين.

طريقة التسجيل فى برنامج سكني للارمل والمطلقات

لقد تم وضع بعض الخطوات التي يجب أن تقوم المرأة الأرملة أو المطلقة في حالة الرغبة بالتسجيل في برنامج سكني وهذه الخطوات جاءت على النحو التالي:

أولا يجب تسجيل الدخول للموقع الخاص بوزارة الإسكان.

ثم الولوج إلى الرابط الخاص بسكني.

تدوين جميع البيانات المطلوبة وهي مثل (رقم الدفتر العائلي، رقم بطاقة الأحوال الشخصية).

بعد ذلك يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية مثل (تاريخ الميلاد ، رقم الجوال ، رقم الهوية الوطنية).

بعدها يتم إرسال رسالة على الجوال.

التأكد من الرمز المرئي الذي تم إرساله خلال الجوال.

ثم يتم فتح الرابط الخاص الذي يخص تطبيق سكني.

إرسال كافة المستندات التي تخص الراتب والدخل الشهري.

بعد ذلك يتم تأكيد التسجيل.

وأخيراً سوف يتم إرسال رسالة نصية خلال رقم الجوال المسجل تفيد بالقبول أو الرفض.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في برنامج سكني

تم تحديد بعض الأوراق والمستندات من قبل وزارة الإسكان السعودية التي يجب على المرأة الأرملة أو المطلقة إحضارها عند الرغبة بالتسجيل في برنامج سكني وهذه الأوراق والمستندات تتمثل في الآتي:

تقديم صورة من السجل المدني الخاص بالأسرة.

إحضار صورة من الدخل الشهري الخاص بالمستفيد للحصول على برنامج سكني.

كما يجب أن يتم إحضار صورة من الإقرار الخاص بأسرة المتقدمة.

إذا كان المتقدم يتيم فعليه أن يقوم بتقديم شهادة الوفاة.

الاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني

توجد عدة طرق حتى يتم الاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني وهذه الطرق تتمثل في الآتي:

يمكن أن يتم الاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني بواسطة رقم وزارة الإسكان وهو 199090.

كما يمكن أيضا الإستعلام عن موعد صرف الدعم السكني بالاتصال برقم الخط الساخن لصندوق التنمية العقارية لبرنامج سكني وهو 199088.

وفي الختام نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على شروط تسجيل الأرامل في الإسكان كما تعرفنا على طريقة التسجيل في برنامج سكني للارمل والمطلقات كما قال منا بالتحدث عن الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول للتسجيل في برنامج سكني وأيضاً تعرفنا على طرق الاستعلام عن صرف الدعم السكني.