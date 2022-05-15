نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول راتب التقاعد لشهر (مايو – شوال ) وكيفية الإستعلام برقم الهوية وشروط الإستحقاق في المقال التالي
موعد صرف راتب التقاعد حيث تحدد موعد الصرف للمتقاعدين، وسوف نوضح بداخل المقال الموعد المحدد لصرف راتب التقاعد وكما نوضح طريقة الاستعلام عن الاستحقاق لراتب التقاعد، ونجد أن “مؤسسة النقد العامة السعودية” هي التي تقوم بتحديد موعد نزول الرواتب للمتقاعدين بالمملكة، ولذلك بدأ العد التنازلي لموعد صرف الرواتب فيتم الصرف خلال ايام لجميع المستحقين.
موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو:
أعلنت مؤسسة النقد العامة السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن موعد صرف الرواتب الخاصة بالأشخاص المتقاعدين، فقد تم الإعلان عن صرف رواتب التقاعد لهذا الشهر يكون في اليوم الموافق 24 من شهر شوال لهذا العام، أي يوافق بالتقويم الميلادي 25 من شهر مايو، وبذلك يتبقى على موعد نزول الرواتب للمتقاعدين لشهر مايو – شوال ولم يتبقى على موعد الصرف الا ايام فقط لصرف رواتب المتقاعدين لشهر شوال – مايو.
الشروط الواجب توافرها لاستحقاق راتب التقاعد:
أوضحت المؤسسة من خلال صفحتها عن ضرورة توافر شروط الاستحقاق التي يجب توافرها، ومن خلال هذا المقال نعرض هذه الشروط وهي:
- ان يكون سعودي الجنسية ومقيم اقامة كاملة بداخل المملكة.
- ان يكون مضى عليه فى العمل مدة 10 سنوات أي 120 شهر هي المُدة الخاصة باشتراك الشخص المُستفيد من الراتب التقاعد بالنظام.
- كما يشترط أن يكون عُمر مُستحق راتب التقاعد 60 عاماً أو أكثر.
- اما في حال وصول أعمار الأبناء للمُستفيد 26 عاماً يتم إيقاف الراتب تلقائياً.
- ويشترط اذا كان المُستفيد مُوظفاً بأي من القطاعات الخاصة بعد بلوغه سن التقاعد من الوظيفة الحكومية فسوف يتم إيقاف معاش التقاعد.
كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية:
حيث يمكنك الاستعلام عن موعد صرف راتب التقاعد بطريقة إلكترونية تماماً، وذلك عبر الخطوات التالية:
- ادخل على رابط مِنصة “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية“.
- التأكد من إدخال كافة البيانات الخاصة بالأشخاص المتقدمين وتتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور
- الضغط على أيقونة بدء الخدمة
- ثم عليك بالذهاب إلى القائمة الخاصة بـ”الخدمات” والضغط عليها.
- الضغط على أيقونة استعلام عن راتب التقاعد
- ضرورة التأكد من إدخال جميع المعلومات الخاصة.
- بمجرد استلام كود التحقق التأكد من إدخاله بشكل صحيح من خلال عبر الرسالة الخاصة سوف تقوم بكتابته في “المكان المُخصص”.
- الضغط على أيقونة “استعراض بيانات المعاش”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد نزول راتب التقاعد لشهر (مايو – شوال ) وكيفية الإستعلام برقم الهوية وشروط الإستحقاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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