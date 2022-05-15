موعد نزول راتب التقاعد لشهر (مايو – شوال ) وكيفية الإستعلام برقم الهوية وشروط الإستحقاق

موعد صرف راتب التقاعد حيث تحدد موعد الصرف للمتقاعدين، وسوف نوضح بداخل المقال الموعد المحدد لصرف راتب التقاعد وكما نوضح طريقة الاستعلام عن الاستحقاق لراتب التقاعد، ونجد أن “مؤسسة النقد العامة السعودية” هي التي تقوم بتحديد موعد نزول الرواتب للمتقاعدين بالمملكة، ولذلك بدأ العد التنازلي لموعد صرف الرواتب فيتم الصرف خلال ايام لجميع المستحقين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو:

أعلنت مؤسسة النقد العامة السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن موعد صرف الرواتب الخاصة بالأشخاص المتقاعدين، فقد تم الإعلان عن صرف رواتب التقاعد لهذا الشهر يكون في اليوم الموافق 24 من شهر شوال لهذا العام، أي يوافق بالتقويم الميلادي 25 من شهر مايو، وبذلك يتبقى على موعد نزول الرواتب للمتقاعدين لشهر مايو – شوال ولم يتبقى على موعد الصرف الا ايام فقط لصرف رواتب المتقاعدين لشهر شوال – مايو.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق راتب التقاعد:

أوضحت المؤسسة من خلال صفحتها عن ضرورة توافر شروط الاستحقاق التي يجب توافرها، ومن خلال هذا المقال نعرض هذه الشروط وهي:

ان يكون سعودي الجنسية ومقيم اقامة كاملة بداخل المملكة.

ان يكون مضى عليه فى العمل مدة 10 سنوات أي 120 شهر هي المُدة الخاصة باشتراك الشخص المُستفيد من الراتب التقاعد بالنظام.

كما يشترط أن يكون عُمر مُستحق راتب التقاعد 60 عاماً أو أكثر.

اما في حال وصول أعمار الأبناء للمُستفيد 26 عاماً يتم إيقاف الراتب تلقائياً.

ويشترط اذا كان المُستفيد مُوظفاً بأي من القطاعات الخاصة بعد بلوغه سن التقاعد من الوظيفة الحكومية فسوف يتم إيقاف معاش التقاعد.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية:

حيث يمكنك الاستعلام عن موعد صرف راتب التقاعد بطريقة إلكترونية تماماً، وذلك عبر الخطوات التالية: