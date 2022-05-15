نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب حرس الحدود 1443 مع البدلات كم راتب جندي رقيب عريف بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي رواتب حرس الحدود مع البدلات 1443 في ظل فتح وزارة الداخلية التوظيف في هيئة حرس الحدود الأسباب الخريجين بالمملكة والحاصلين على التقديرات العلمية اللازمة للالتحاق بوظائف حرس الحدود، وأصبح السؤال الذي يطرح نفسه لهؤلاء الشباب قبل التقديم في هذه الوظائف هو معرفة ما هي رواتب حرس الحدود مع البدلات 1443؟ حيث من المعلوم أن وظيفة برتبة جندي تعد وظيفة حساسة محاطة بالمخاطر لذلك يقدر الرواتب الخاصة بحرس الحدود بناء على عدة عوامل سوف توضحها اليوم بالتفصيل، كما أن البدلات التي يحصلون عليها تكون بحسب طبيعة الأماكن التي يعملون بها لذلك تختلف من جندي لجندي ورتبه لرتبه.

رواتب حرس الحدود مع البدلات 1443

وأعلنت الهيئة العامة للقبول المركزي في وظائف حرس الحدود أن رواتب الجنود تختلف بحسب الرتبة أو الدرجة، كما تختلف نسبة حساب البدلات بحسب طبيعة موقع العمل حيث تزيد البدلات في حالات الجنود الموزعين في الأماكن الخطيرة النائية عن الحرس في الأماكن الداخلية، على أن يبدأ أول رتبة للحرس في سلم الرواتب وهي رتبة جندي درجة اولى ويكون راتبه 3320 آلاف ريال سعودي، بينما يبلغ راتب الجندي الدرجة الثانية 3350 آلاف ريال سعودي، وتزيد الرواتب بحث الدرجة وهذا الجدول موضح به درجة الجندي والراتب بحسب السلم الوظيفي.



موعد التقديم في وظائف حرس الحدود 1443

وأعلنت إدارة القبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية أنه من المقرر أن يبدأ التقديم في وظائف حرس الحدود للعمل برتبة جندي ابتداء من اليوم السبت 13 شوال 1443، على أن يقفل التقديم يوم الخميس الموافق 18 شوال 1443، ويجب على الخريجين الراغبين في التقدم في هذه الوظيفة الالتزام بالتقديم خلال الفترة المذكورة، ويمكن أيضاً للجميع الإطلاع على سلم رواتب الحرس الوطني 1443.

رابط التقديم على وظائف حرس الحدود 1443

ويتم التقديم لوظائف حرس الحدود إلكترونياً، وذلك من خلال موقع أبشر للتوظيف ط، حيث يوفر الموقع استمارة يحب على جميع الراغبين في الالتحاق بوظائف حرس الحدود للرجال التسجيل، وذلك من خلال أتباع الخطوات التالية: