نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط طلب العفو الملكي السعودي الجديد وكيفية التقديم في العفو والقضايا المستثناة من العفو الملكي في المقال التالي
العفو الملكي السعودي فمنذ ساعات وتتزايد محركات البحث عبر جوجل، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن شروط العفو الملكي السعودي الجديد ، وسوف نوضح الشروط التي اعلنتها المديرية العامة للسجون بداخل المقال ومن يتوفر فيه شروط العفو عليه بالتقدم لطلب الحصول على العفو وكيفية التقديم والقضايا المستثناة من العفو نوضح كل هذا بداخل المقال، حيث أعلنت المديرية العامة للسجون السعودية عن تنفيذ قرار العفو الملكي للسجناء المحكومين عليهم بالسجن في قضايا مختلفة وصدر هذا القرار من خادم الحرمين الأمير سليمان بن عبد العزيز ويتم هذا العفو كل عام وهذا بغرض تحسين سلوك السجناء وتوفير فرص ثانية للسجناء للإصلاح، ولذلك بدأ عدد كبير جداً من أسر السجناء بالبحث عن شروط العفو الملكي حتى يتم طلب العفو والتقديم للحصول على العفو الملكي.
الشروط الواجب توافرها للحصول على العفو الملكي السعودي الجديد:
حيث أعلنت المديرية العامة للسجون عن الشروط الواجب توافرها للحصول على العفو الملكي السعودي وهي كالتالي:
- يشترط أن يكون السجين حسن السيرة والسلوك.
- كما يشترط بالتعهد بعدم العودة إلى ارتكاب الجرائم مرة أخرى.
- كما يشترط أن يقضي السجين نصف مدة العقوبة.
- التعهد بالالتزام بكافة القوانين الحكومية.
- ومن ضن الفئات المستفيدة من هذا العفو السجناء الذين يعانون من الإعاقة الذين تجاوزوا 60 عام.
- كما تضم أيضاً السجناء الذين لم يكتمل عمرهم 18 عام.
- المحكوم عليهم بقضايا تهريب المخدرات للمرة الأولى بشرط قضاء نصف المدة.
- القضايا المتعلقة بعقوق الوالدين.
- قضايا السرقة بشرط قضاء ربع المدة.
- بالإضافة إلى هذه الفئات أيضاً السجناء الذين تجاوز عمرهم 50 عام يمكنهم أيضاً الحصول على العفو.
- جرائم التزوير ولكن يستثنى من ذلك تزوير الوثائق الرسمية.
بعض القضايا المستثناة من العفو الملكي:
حيث انه هناك بعض الجرائم و القضايا التي لا يشملها العفو الملكي وهذه القضايا هي:
- القضايا التي تتعلق بالإساءة بالذات الأهلية و الأنبياء.
- كافة القضايا التي تهدد الأمن العام.
- قضايا تعذيب الأطفال و الاختطاف.
- القضايا الخاصة بالفساد المالي و الإداري.
- قضايا انتحال شخصية رجال السلطة العامة.
- جرائم القتل العمد، والاتجار بالبشر.
- القضايا الخاصة بالسحر و الشعوذة.
- جرائم تهريب الأشخاص.
- قضايا النصب والاحتيال.
- جرائم المتفجرات والمفرقعات.
كيفية التقديم للحصول على العفو الملكي السعودي:
- ادخل على رابط بوابة أبشر الإلكترونية.
- ثم تقوم بإختيار ابشر الأفراد، وتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم تقوم باختيارأيقونة الخدمات من القائمة الرئيسية.
- انتظر سوف تظهر أمامك مجموعة من الخدمات تقوم باختيار ايقونة العفو الملكي.
- ثم تقوم بإدخال البيانات المطلوبة، ثم عليك برفع المستندات المطلوبة.
- ثم تقوم بالضغط على ايقونة تقديم الطلب.
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