للعاطلين عن العمل اطلب الان دعم ريف الشروط ورابط وطريقة التسجيل

تسعى دائما حكومة المملكة على توفير فرص عمل كثيرة لخريجى الجامعات والحاصلين على شهادات ولم يلتحقوا بالعمل ويتم الحاقهم بالعمل بعد منحهم تدريبات تتيح لهم التسجيل فى عمل معين يدر عليهم دخل ثابت شهريا، ودائما تسعى وزارة الموارد البشرية تمنح العاطلين عن العمل والحاصلين على شهادات ولايعملون فرصة للحصول على دعم ريف ، فقد أطلقت وزارة الزراعة بياناً رسمياً عبر موقعها الرسمي لبيان كافة الأمور المتعلقة بهذا الصدد وللتقديم للحصول على الدعم نوضح كيفية الحصول على الدعم بداخل المقال بالتفصيل ونوضح الشروط الواجب توافرها لمن يرغب الحصول على الدعم، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق مبدأ الشمول المالي والنهوض بكافة القطاعات على مستوى المملكة ومضاعفة الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة المزارعين، و دعم ريف للعاطلين عن العمل مبادرة طرحتها حكومة المملكة لكي تتمكن من مساعدة المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي على تنمية قدراتهم الإنتاجية وحثهم على العمل وتأتي ضمن الرؤية التي تتطلع لها المملكة في عام 2030 وتستهدف من خلالها عدداً من القطاعات الزراعية الهامة وقد أطلقت الحكومة منصة “ريف” الإلكترونية لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على الدعم حيث تقوم المنصة بعمل فلترة للطلبات المقدمة وتحديد الأكثر استحقاقاً للدعم.

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط لحصول العاطل عن العمل لدعم ريف ان يكون عمره لايقل عن 21 عام.

أن يكون طالب الدعم يعمل في أحد القطاعات الزراعية.

أن لا يكون المتقدم موظفا او منتسباً لأحد قطاعات العمل الحكومية أو الخاصة.

يشترط لحصوله على الدعم امتلاك المتقدم لحساب بنكي نشط.

كيفية التسجيل لمستحقي الحصول على دعم ريف: