بنك الراجحي يقدم تمويل شخصي فى 30 دقيقة بأطول فترة سداد الرابط وشروط التقديم

تزداد عمليات البحث حول تمويل الراجحي 1444، حيث يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي تحصل عليه من خلال التقديم عليه من هاتفك وخلال نصف ساعة تجد الموافقة طالما مستوفي الشروط وهو ماسوف نوضحه بداخل المقال ونوضح كيفية التقديم على التمويل بالخطوات والاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للبنك، حيث يعد بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك المتواجدة داخل المملكة وله أفرع كثيرة جدًا في جميع أنحاء المملكة، ويحرص البنك دائما على تقديم التمويلات الفورية و الميسرة لجميع المواطنين السعوديين وهذا لمساعدتهم في بدء مشاريع جديدة و تحسين الوضع المادي لهم، كما أن تمويلات الراجحي تتميز بأطول فترة سداد بنظام التقسيط تصل إلى 60 شهر، و سرعة استجابة الطلب خلال 30 دقيقة فقط سيتم الرد عليك، ومن أهم التمويلات التي يقدمها الراجحي هو التمويل الشخصي حيث يصل قيمة التمويل حتى مليون جنيه.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي:

يشترط أن يعمل طالب القرض في جهة عمل ضمن الجهات المعتمدة لدى البنك.

ألا يقل الدخل الشهري للمقيم وطالب القرض عن 5000 ريال سعودي.

ألا يقل دخل الموظف السعودي طالب القرض عن 2000 ريال سعودي، والمتقاعد 1900 ريال سعودي.

يكون عمر الشخص المتقدم بحد أقصى 60 عام للموظفين ولا يزيد عن ذلك وفي حالة كونه متقاعد يصل عمره إلى 70 عام عند آخر سداد القسط.

الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم على تمويل شخصي من بنك الراجحي:

مطلوب تقديم بطاقة الهوية أو الإقامة للمقيم.

مطلوب تقديم نموذج طلب التمويل.

مطلوب تقديم خطاب من جهة العمل موضح قيمة الراتب الشهري.

كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي: