نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا دورات تدريبة على منصة دروب السعودية وكيفية التسجيل بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى العديد من الخرجين والموظفين إلى تنمية مهاراتهم الغير أكاديمية لمواكبة متطلبات سوق العمل ولكن تكون أكبر المعوقات هي تكلفة هذه الدورات التدريبية؛ وسنحاول في هذه المقالة إرشاد تلك الفئة إلى منصة دروب السعودية في المملكة، والتى تساعدهم في تخطي هذه العقبة.

ماهي منصة دروب

هي منصة وطنية إلكترونية للتدريب، وإحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، وهي تهدف إلى رفع، وتطوير الموارد البشرية السعودية من الإناث والذكور، ودعمهم بالمهارات الوظيفية التي تؤهلهم للحصول على وظيفة مناسبة والإستمرار فيها بم يتوافق مع متطلبات سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وتحتوي المنضة على الكثير من البرامج والمسارات التدريبية المجانية، وتتميز بإمكانية الوصول إليها من أي مكان بالعالم.

مجالات البرامج التدريبية في منصة دروب

تحتوي منصة دروب السعودية على مجالات عديدة للبرامج التدريبية مثل اللغة الإنجليزية، ومهارات التواصل، والحاسب الآلي، ومجالات أخرى أكثر تخصصاً مثل المحاسبة، والتصوير، وتحليل البيانات، و السكرتارية، ومجالات أخرى متنوعة منها ماهو مقدم للأفراد عن طريق تسجيل مجاني في أي وقت وأي مكان، بحيث تساعدهم في الحصول على الوظيفة المناسبة وتحسين مهاراتهم اللازمة لأداء هذه الوظائف، وأيضًا تسليمهم شهادات إتمام البرامج التدريبة من المنصة بعد إتمام الدورات مباشرة، أو تأهيلهم للحصول على شهادات معتمدة في ذات المجالات بالشراكة مع جهات أخرى متخصصة.

وتساعد المنشآت في هذا عن طريق خفض تكاليف التدريب، وتقديم البرامج التدريبية المتوافقة مع إحتياجات الموظفين، ومتابعة النتائج والتقارير بمنتهى السهولة.

البرامج المتاحة على المنصة

تحتوي منصة دروب على العديد من البرامج التدريبية الضرورية لسوق العمل مثل:

العقلية الريادية وريادة الأعمال.

مهارات التفكير الإبداعي.

سلسلة السكرتارية التنفيذية.

إدارة المشتريات.

نحو تواصل مثمر.

برنامج PowerPoint.

برنامج Word.

برنامج Excel.

برنامج Outlook.

أما عن طريقة التسجيل فهي بالدخول على رابط التسجيل في منصة دروب ثم إدخال البيات المطلوبة وإنشاء حساب على المنصة، ثم تسجيل الدخول بالحساب الجديد، والضغط على الدورات التدريبية، ثم إختيار البرنامج المطلوب والضغط على كلمة سجل الآن، وبعد التسجيل بالبرنامج ستظهر صفحة في حسابك بعنوان الدورات المسجل فيها، ويختار المتدرب منها الدورة التدريبية المرغوب البدء بها عن طريق الضغط على كلمة إبدء الآن، والموجودة بجوار كل برنامج لتظهر كل المعلومات عنه، وبالضغط على إذهب إلى الدورة يبدأ البرنامج التدريبي.