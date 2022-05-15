نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 2022 رغبةً في التعرف عليها لكي يتمكنون من معرفة أوقات الدخول للروضة الشريفة، حيث أنه من قبل كان غير مسموح للسيدات زيارتها من قبل، ولكن بعد الإعلان عن إمكانية زيارتها تم تحديد مواعيد خاصة بزيارتها، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر.

مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 2022

ترغب الكثير من السيدات في التعرف على مواعيد الخاصة بزيارة الروضة الشريفة للنساء، ولكي تتمكن من التعرف على المواعيد لابد من قراءة التالي:

الفترة الأولى تبدأ من وقت الإشراق وتستمر حتى قبل الظهر.

أما الفترة الثانية تكون عقب صلاة الظهر وتستمر حتى قرابة صلاة العصر.

الفترة الثالثة والتي تكون بعد صلاة العشاء وتستمر حتى الساعة 12 مساءً.

متى يفتح حجز الروضة الشريفة

يُمكنك حجز طلب زيارة الروضة الشريفة عن طريق التطبيق الخاص بتوكلنا أو أيضًا اعتمرنا، ولكي تتمكن من حجز موعد لابد من زيارة أحد التطبيقين على النحو التالي:

قم بتنزيل أولاً تطبيق توكلنا على الهاتف سواء على الاندوريد من متجر بلاي أو آيفون من آبل ستور.

يتم تثبت التطبيق ثم قم بإنشاء حساب عن طريق كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط على خانة الخدمات ثم أنقر على خانة حجز زياة الروضة الشريفة.

بعد ذلك سوف يوفر لك التطبيق المواعيد المُتاحة ثم أنقر على الموعد المناسب لك.

لابد أن يكون الشخص المتقدم لحجز موعد مًحن سواء داخل المملكة أو خارجها.

تعليمات زيارة الروضة الشريفة للنساء

الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حددت بعض التعليمات لزيارة الروضة الشريفة والتي جاءت على النحو التالي:

لابد من السير باتجاه الممر دخولاً وخروجًا دون عكس اتجاه السير.

ينبغي الالتزام بالهدء وعدم رفع الاصوات في الداخل.

لابد من التعاون بأدب ولباقة في الداخل.

يُمنع دخول الأطعمة والمشروبات وأيضًا أجهزة التصوير والتدخين والتسول وغيره.

أبواب الدخول للنساء في المسجد النبوي

لكي تتمكن السيدات من الدخول للمسجد النبوي فأن هناك أبواب مُخصصة لها ومن تلك الأبواب باب عثمان بن عفان، ويحمل رقم 24 من الجهة الشمالية وهو خلال الفترة الصباحية، أما الجهة الجنوية الباب رقم 37 وهو مخصص للفترة المسائية.