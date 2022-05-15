حساب المواطن يعلن عن موعد صرف دعم الدفعة 54 للمستفيدين

دعم دفعة 54 من حساب المواطن، مع قرب موعد صرف دعم حساب المواطن فقد اتجهت معظم التساؤلات وعمليات البحث إلى التأكد من موعد الإيداع وخاصةً الأشخاص المستفيدين من البرنامج إذ أنه يخدم عدد كبير من المواطنين السعوديين فقط لا سيما ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة حيث يوفر لهم دعمًا ماديًا ثابتًا كل شهر يعينهم على مواجهة غلاء الحياة المستمر والذي يحدث جراء العديد من العوامل المختلفة، وقد وصل حساب المواطن منذ انطلاقته الأولى بعام 2017 إلى 54 دفعة وهي الدفعة القادمة والتي نعرفكم على موعد صرفها للمستفيدين.

موعد نزول دعم دفعة 54 من حساب المواطن

سهلت إدارة برنامج حساب المواطن على المستفيدين منه في تحديد موعد من كل شهر ميلادي هذا الموعد تقوم الإدارة أو الجهات المعنية بإضافة الدعم المخصص لكل فرد من المستفيدين في الحسابات الخاصة بهم وهو العاشر من الشهر الميلادي، وفي شهر مايو الحالي يقوم حساب المواطن بتوفير دعم المستفيدين بيوم الثلاثاء القادم فهو العاشر من الشهر حيث يتم التأكد بمراجعة الحسابات البنكية لكل شخص لمراجعة رصيده وقد وصل عدد المستفيدين لأكثر من عشرة ملايين شخص جميعهم سعوديي الجنسية إذ أن برنامج حساب المواطن مخصص لخدمة أبناء الوطن فقط الذين يحتاجون إلى الدعم والمساعدة وهو واحد ضمن برامج دعم كثيرة مختلفة في المملكة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الدفعة 54 من حساب المواطن

يقوم البرنامج بكل شهر بمراجعة شروط الأهلية لمعرفة من هم المخالفين لها ومن ثم إعلان أسماء الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الدعم في هذا الشهر من خلال نتائج الاستحقاق، ولكي يتمكن المستفيد من التحقق من اسمه في تلك النتائج تتبع الخطوات القادمة: