طباعة بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقعنا، فهي بوابة تُقدم الكثير من الخدمات الصحية لكافة الأشخاص في المملكة العربية السعودية ومن أبرزها دراسة المؤهل الجديد وأيضًا تصنيف التخصص المهني وإصدار المستندات ومنها خطابات التدريبية وغيرها، لذا يتساءل الكثيرين عن التفاصيل التي تخص بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات وفي هذا المقال سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل خلال هذا المقال.

طباعة بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تُقدم مجموعة من الخدمات والمهمام ومنها قيامها بالإشراف على البرامج التدريبية وأيضًا تعمل على تأهيل الأشخاص المتدربين، ولكي تتمكن من بطاقة الهيئة السعودية لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال إلى رابط موقع ممارس بلس الرسمي.

أكتب البريد الإلكتروني الخاص بك ثم أدخل كلمة المرور.

قم بتفعيل أنا لست ربورت ثم أنقر على تسجيل الدخول.

النقر على خانة استعلام عن بطاقة الهيئة.

اختر بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات ثم أنقر على طباعة.

خطوات إنشاء حساب في ممارس بلس

لكي تتمكن من إنشاء حساب عبر ممارس بلس للتخصصات الصحية يُمكنك ذلك عن طريق الآتي:

أذهب مباشرة إلى بوابة تسجيل الدخول في نظام ممارس بلس.

النقر على خانة تسجيل جديد ثم أكتب البيانات المطلوبة.

أدخل كلمة السر ثم تفعيل أنا لست ربورت.

النقر على خانة مربع إنشاء حساب.

التسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات

يُمكنك التسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات عن طريق ما يلي:

الذهاب مباشرة إلى رابط صحفة التسجيل الخاصة بالهيئة السعودية.

أدخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أكتب المعلومات الشخصية بدقة كاملة وأكتب رمز التحقق.

النقر على خانة تسجيل.

متطلبات التصنيف في الهيئة السعودية

هناك بعض المتطلبات الشروط وهي: