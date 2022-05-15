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عجينة السمبوسك تعتبر من أهم الخطوات التي تريد معرفتها بعض السيدات، حتى يقوموا بتحضير أشهى أصناف السمبوسك لأفراد عائلتهم، لأن الجميع يرغب في تناولها بكثرة، خاصة في التجمعات الأسرية، وإذا كانت بحشوة الجبن والخضار واللحوم وغيرها من الحشوات الشهية والرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل عجينة السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسك المكونات ٢ كوب كبير من الطحين المنخول.

كوب كبير من الماء.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

عشرون جرام من الزبدة. طريقة التحضير ضعي مقدار الماء في قدر حراري، ثم ضيفي إليه الزبدة والماح، ثم اخلطيهم جيدا واتركيهم حتى الغليان. اتركي خليط الزبدة والماء جانبا، ثم ضيفي إليه الطحين تدريجيا مع الاستمرار في الخلط بالملعقة الخشبية، حتى تحصلي على خليط متماسك مثل العجينة. اتركي العجينة تهدأ تماما لمدة ربع ساعة، ثم قومي بفردها حتى تصبح رقيقة، ثم قطعيها إلى أشكال طولية، حتى تصبح عجينة السمبوسك جاهزة للحشو. طريقة عمل السمبوسك بحشوة الجبنة مكونات الحشوة بالجبنة ٨ ملاعق صغيرة جبنة بارميزان مفتتة.

١٠٠ جرام جبنة موزاريلا مبشورة.

نصف كوب كبير جبنة قشقوان مفتتة.

أربع ملاعق صغيرة جبنة مالحة. طريقة التحضير افردي عجينة السمبوسك التي تم تجهيزها، ثم امزجي جميع أنواع الجبن جيدا، ثم وزعيها فوق العجين بالتساوي. قومي بلف عجينة السمبوسك، ثم ضعيها في زيت ساخن على حرارة مرتفعة. اتركي السمبوسك لمدة سبع دقائق، حتى تنضج وتصبح السمبوسك بالجبنة جاهزة للتقديم. طريقة عمل السمبوسك بحشوة الخضار مكونات حشوة الخضار كوب كبير من مكعبات البطاطس الصغيرة.

١/٢ كأس كبير من البازلاء.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

عشرة جرام فلفل حامي مجفف.

ثلث كوب كبير من البصل المبشور.

خمسة جرام من الثوم المفروم.

نصف ملعقة كبيرة من الكاري.

ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

أربع ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

١/٤ كأس كبير من الماء. طريقة التحضير احضري مقلاة كبيرة الحجم، ثم ضعيها على حرارة متوسطة قليلا، ثم ضيفي إليها الزيت ومكعبات البطاطس، ثم اتركيهم لمدة ثلاث دقائق. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة السمبوسك في البيت مثل الجاهزة - ثقفني

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