نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح حساب فى مصرف الراجحي والتمويلات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط فتح حساب فى مصرف الراجحي، سواء كنت ترغب في فتح حساب في بنك الراجحي للمرة الأولى أو كنت ترغب في فتح حساب ثاني في مصرف الراجحي، حيث تعد آلية فتح حساب جديد في مصرف الراجحي من الأمور البسيطة للغاية، بشرط أن تتوافق شروط فتح الحساب معك والتي تخص العمر أو الجنسية أو ما شابه ذلك من شروط والتي نقوم بشرحها عبر موقعكم ثقفني.

يمكنك التمتع بالمميزات والخدمات العديدة التي يقدمها بنك الراجحي إلى كافة العملاء، حيث تتجاوز أفرع مصرف الراجحي فى 500 فرع، والفرع الرئيسي متواجد بالمملكة العربية السعودية كما يوجد افرع أخري فى الدول العربية، يلقي مصرف الراجحي استحسان الجميع من العملاء نظراً لتقديم أفضل القروض الشخصية الكبيرة بدون اللجوء إلى تحويل الراتب، بالإضافة إلى التسهيلات والتيسيرات الكثيرة التي يقدمها البنك إلى العملاء، حيث أن هناك العديد من التمويلات المميزة التي يوضحها البنك إلى العملاء.

شروط فتح حساب فى مصرف الراجحي

وضع مصرف الراجحي حزمة من الشروط والضوابط للتسجيل فى بنك الراجحي وتأتي هذه الشروط كالتالي:

ينبغي على المتقدم فى فتح حساب فى مصرف الراجحي أن لا يقل عمره عن 15 عام.

فى أن لا يقل عمره عن 15 عام. يجب على المتقدم أن يكون يحمل الجنسية السعودية.

ينبغي على المتقدم أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

يجب أن يكون رقم الجوال الخاص بالمستفيد مسجل باسمة فى أحدي شركات الإتصالات بالمملكة.

ينبغى على المتقدم أن تكون جميع البيانات والمعلومات المسجلة تكون صحيحة.

تمويلات مصرف الراجحي

تتعد تمويلات مصرف الراجحي الجديدة والتي يمكنك الإستفادة منها عبر الدخول إلى فتح حساب فى مصرف الراجحي وتأتي فى مقدمة هذه التمويلات التي يرغب فيها المواطنين السعوديين كالآتي:

أولا تمويل السيارات الذى يتوافق مع قواعد وتعاليم الشريعة الإسلامية ويحصل منه المستفيدين على مبالغ مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

الذى يتوافق مع قواعد وتعاليم الشريعة الإسلامية ويحصل منه المستفيدين على مبالغ مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي. ثانياً التمويل الشخصي السريع الذى لا يستغرق أكثر من 30 دقيقة ليحصل المستفيد على التمويل، ويأتي ضمن أهم التمويلات المميزة.

الذى لا يستغرق أكثر من 30 دقيقة ليحصل المستفيد على التمويل، ويأتي ضمن أهم التمويلات المميزة. ثالثاً التمويل العقاري السكني الذى يستطيع المواطن الحصول من خلاله على الوحدة السكنية أو الشقة أو الفيلا بخطوات تبدو بسيطة للغاية.

اوضح بنك الراجحي أن بإمكان كل مواطن من أبناء المملكة العربية السعودية أو أبناء دول مجلس الخليج العربي فتح حساب ثاني في بنك الراجحي والتمتع بالمميزات الجديدة التي وضعها البنك إلي الراغبين.

رابط مصرف الراجحي للحصول على التمويلات الجديدة

يستطيع أي مواطن يحمل الجنسية السعودية تنطبق عليه الشروط والمعايير التي تم ذكرها لاحقاً التسجيل عبر رابط مصرف الراجحي من خلال التطبيق الإلكتروني الذى عبر الهاتف المحمول أو من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي للإستفادة من مميزات مصرف الراجحي العديدة والتى تأتي فى مقدمتها إمكانية سداد كافة الفواتير من البيت دون عناء والاستفادة من الحوالات الدولية بكافة أنواعها، وإجراء المعاملات المالية إلكترونيا.

طريقة التواصل مع مصرف الراجحي

يستطيع العملاء التواصل مع مصرف الراجحي عن طريق الإتصال بارقام هواتف خدمة العملاء التي تعمل طوال الأسبوع في جميع الأوقات حتي في أيام العطلات أو الإجازات من خلال الرقم الموحد (8001241222)، كما يمكنك أيضاً للعملاء التواصل مع بنك الراجحي من خلال الصفحة الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي تويتر او من خلال موقع الراجحي الالكتروني.

في الختام نتمني أن نكون قدمنا لكم المعلومة واضحة كي تتمكنوا من الاستفادة من تمويلات وخدمات بنك الراجحي، لذا ندعوكم في الختام إذا كنتم بحاجة للمساعدة ان تكتبوها في التعليقات اسفل هذا المقال شروط فتح حساب فى مصرف الراجحي والتمويلات الجديدة.