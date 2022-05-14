منصة دروب البرامج التعليمية والتدريبية الإلكترونية doroob

منصة دروب البرامج التعليمية، حيث تعتبر هذه المنصة من المنصات الإلكترونية التعليمية في المملكة العربية السعودية، فقد عمل صندوق تنمية الموارد البشرية علي توفير هذه المنصة من أجل تقديم الدورات والبرامج التعليمية المتنوعة، حيث يستطيع جميع الطلاب والباحثين عن الخبرات أو اكتساب المهارات العملية المختلفة التسجيل في المنصة، وتسعي منصة دروب إلى تطوير القدرات وتحسين مستوى المهارات لجميع القِوَى الوطنية سواء من الذكور أو الإناث، ومساعدة البرنامج لهم للاستفادة من المهارات الوظيفية التي تساعدهم علي الحصول على الوظيفة المناسبة مهنياً وفق متطلبات سوق العمل بالمملكة، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في منصة دروب البرامج التعليمية.

منصة دروب البرامج التعليمية

يستطيع جميع الخريجين والباحثين عن العمل في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة دروب وفق بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول مباشرة لرابط المنصة التالي: منصة دروب.

اختيار النقر علي تسجيل دخول.

الدخول من بوابة (أفراد).

النقر علي (إنشاء حساب جديد).

تطلب المنصة تسجيل جميع البيانات الشخصية مع تسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني وكافة المعلومات المطلوبة.

رفع أي وثائق تطلبها المنصة.

النقر علي إنشاء حساب.

سوف يتم التحويل للصفحة الرئيسية، وتفعيل الدخول من خلال رسالة تحقق علي البريد الإلكتروني.

بعد التفعيل يستطيع كل مستخدم استخدام جميع خدمات منصة دروب في أي وقت.

ما هي مميزات منصة دروب؟

تتميز منصة التعليم دروب بعدد من المميزات التي يبحث عنها الكثير من الأفراد داخل المملكة، ولعل أبرز ما يميز هذه المنصة ما يلي: