كيفية حجز موعد بإدارة المرور عبر أبشر أفراد و تعديل الموعد 1443

منصة أبشر واحده من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية ،فهي تقدم خدمات إلكترونية عديدة للمواطنين السعوديين،لمساعدة المواطنين السعوديين ،لتلبية كافة ما يحتاجون إلية ،دون بذل أي مشقة،ومن هذه الخدمات حجز موعد المرور ،وأيضا تعديل موعد بالمرور ،ويتم ذلك بخطوات سهلة ،وميسرة،في حضور المواطن إلي الفرع، من أجل التسهيل علي المواطنين السعوديين ، وأيضا توفير الوقت الذي يهدر في الإنتظار بمكاتب المرور المختلفة بجميع أنحاء المملكة.

الخطوات التي يتم إتباعها لحجز موعد المرور عبر أبشر

لكي يتم حجز موعد بالمرور عبر منصة أبشر الإلكترونية بطريقة سهلة،وبسيطة،يجب إتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

أولا:الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية الرسمية ،أو الدخول علي تطبيق أبشر الجوال.

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول ،عبر حساب المستخدم.

ثم الضغط علي قائمة خدمات المواعيد .

وبعد ذلك الضغط علي حركة المرور.

سوف يظهر نموذج التسجيل .

ثم تحديد المكتب المطلوب إجراء الزيارة له.

يتم تحديد نوع الإجراءات المطلوب إتمامها.

يتم تحديد الموعد المناسب للمستفيد.

وأخيرا:يتم الضغط علي زر تأكيد ،لكي تظهر تذكرة الحجز ،يجب الإحتفاظ بها وتقديمها إلي الموظف.

كيفية تعديل حجز موعد بالمرور عبر منصة أبشر السعودية

قد يحتاج المواطن الذي قام بحجز موعد بالمرور ،إلي الدخول علي البيانات المسجلة مرة أخري ،ليتمكن من تعديل موعد الحجز ،أو عمل إجراء جديد، فإن منصة أبشر توفر هذه الخدمة ،وذلك بإتباع عدة خطوات، وهذه الخطوات هي:

أولا:تسجيل الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية الرسمية،أو عبر تطبيق الجوال.

ثم بعد ذلك الضغط علي المزيد .

ثم الضغط علي مواعيد، ثم بعد ذلك يتم إختيار خدمات المرور.

سوف يظهر في الصفحة التالية ،جميع المواعيد التي تم تسجيلها.

وأخيرا:يتم الضغط علي الموعد المطلوب للإطلاع علي كافة البيانات الخاصة بالمستفيد،ويمكن تعديل الموعد ،أو إلغاءة.

ونحن موقع ثقفني نشكر وزارة الدخلية السعودية علي الجهد المبذول في تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين السعوديين ،من أجل تسهيل الإجراءات عليهم،وأيضا الحفاظ علي وقتهم ،وننتظر منهم الكثير من الخدمات التي تساعد المواطنين السعوديين ،وهذا يكون ضمن الخطة الموضعة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030