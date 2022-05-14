رابط تقديم حرس الحدود 1443 رجال عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa سجل الآن

رابط تقديم حرس الحدود 1443 رجال هو الأكثر بحثا في السعودية الآن، حيث ينتظر ملايين الأشخاص في المملكة العربية السعودية فتح الأبواب للتقدم في وظائف حرس الحدود 1443 للرجال، حيث صرحت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية أنها ستفتح أبوابها للتقدم للعديد من الوظائف المتاحة للرجال في رتب عسكرية تتمثل في رتبة رقيب ووكيل رقيب وعريف وجندي، للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت الصفحة الرسمية لحرس الحدود السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر نشر تغريدة مصغرة، عن بدء فتح الباب أمام طلبات التوظيف من الراغبين في الالتحاق من الرجال، كما نوهت أن قبول الطلبات سيكون عبر منصة أبشر للتوظيف، لذلك نقدم لكم اليوم عبر هذا المقال رابط تقديم حرس الحدود 1443 رجال عبر منصة أبشر للتوظيف.

وقد وضعت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية عددا من شروط التقدم لوظائف حرس الحدود 1443 رجال، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والنشأة مع استثناء من ذلك الشرط من نشأ بصحبة الوالدين أثناء خدمة الدولة خارج حدود المملكة.

يجب أن يكون المتقدم متمتعا بحسن السير والسلوك والسمعة، على ألا يكون محكوم عليه بالإدانة في أي جرائم تخل بالشرف والأمانة.

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له الاشتغال في وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية، أو قد أنهيت خدمته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

يجب ألا يكون المتقدم موظفا مقيدا في جهة حكومية.

يجب ألا يكون المتقدم متزوج من امرأة غير سعودية.

يجب أن ينجح المتقدم في كافة إجراءات واختبارات القبول.

يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه حسب اللائحة الطبية المذكورة.

يجب أن يكون المتقدم حائزا على المؤهل العلمي والفني المناسب للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة توثيق المؤهل العلمي والفني من قبل الجهة المختصة.

رابط تقديم حرس الحدود 1443

يتم التقديم على وظائف حرس الحدود 1443 رجال عبر منصة أبشر للتوظيف من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أبشر للتوظيف

تسجيل الدخول من خلال حسابك

اختيار تبويب الوظائف المتاحة الآن

قم باختيار الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها مع التأكد من كونها ملائمة مؤهلك الدراسي

قم بتعبئة بيانات الاستمارة الإلكترونية المطلوبة مع مراعاة التحقق من صحة البيانات

اختيار حفظ البيانات ليتم إرسال طلب التوظيف

يرجى الاحتفاظ برقم الطلب من أجل الرجوع إليه لمعرفة حالة الطلب فيما بعد.

منصة أبشر للتوظيف jobs.sa

ويتم استقبال طلبات تقديم حرس الحدود 1443 رجال عبر منصة أبشر للتوظيف من يوم السبت 13 شوال 1443 والمواقف 14 مايو 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 18 شوال 1443 الموافق 19 مايو 2022