“بوابة دعم سكني” أُحصل على بيت مجاني housing.gov.sa الإسكان التنموي “الرقم المجاني الموحد”

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عمر شويل - جدة “بوابة دعم سكني” الحصول على بيت مجاني housing.gov.sa من خلال التسجيل الإلكتروني للإسكان التنموي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة، حيث تسعى الوزارة بالاشتراك مع وزارة الإسكان السعودية إلى تقديم الدعم المطلوب لطالبي السكن بالمملكة وخاصة فئة المحتاجين أو أصحاب الدخل المنخفض منهم، حيث تسعى عدد من الهيئات والمؤسسات لتقديم دعم مناسب لعدد من الفئات والتي يكون منها تقديم دعم الكهرباء والدعم السكني وخدمات سداد الديون والسداد عن الغارمين، ويتم ذلك عبر الهيئات الحكومية والمؤسسات الخيرية الخاصة أيضا على حد سواء.
“بوابة دعم سكني” أُحصل على بيت مجاني housing.gov.sa الإسكان التنموي
مقتطفات من ورشة آلية تقييم وتصنيف الجمعيات الشريكة، والتي يهدف فيها #الإسكان_التنموي والمشاركة المجتمعية لتمكين المشاركين من إطار المتابعة والتقييم. pic.twitter.com/mg6kGVKXNv
— الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية (@dev_housing)
مقتطفات من ورشة آلية تقييم وتصنيف الجمعيات الشريكة، والتي يهدف فيها #الإسكان_التنموي والمشاركة المجتمعية لتمكين المشاركين من إطار المتابعة والتقييم. pic.twitter.com/mg6kGVKXNv— الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية (@dev_housing) February 1, 2022
يقوم الضمان الاجتماعي بالحرص على تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين، حيث تستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فئة محددة من الشعب السعودي وهم الفقراء أو المحتاجين للدعم نظرا للدخل المنخفض ومصاعب الحياة في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي الجديدة، حيث أدت خطط المملكة للإصلاح الاقتصادي إلى رفع الدعم عن عدد من الخدمات والسلع بما أدى إلى رفع أسعار أغلبها، ويعاني المواطن الفقير من تلك الإصلاحات ولذلك تسعى الهيئات الاجتماعية لتقديم المساعدة المطلوبة.
خدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية
تسعى الهيئات المختلفة إلى تقديم الدعم المطلوب للمواطنين، حيث نجد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية معا متضافرين لتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة، وتهتم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتقديم الأراضي السكنية والشقق المجانية لفئات محددة من الشعب حسب الطلب عبر المنصة لخاصة بها أو عبر تقديم الطلبات عبر رابط الديوان الملكي السعودي لطلب أرض سكنية مجانية.
كيفية التسجيل في الإسكان التنموي للحصول على شقة مجانية
- يقوم المستخدم بالدخول على رابط وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة.
- يتم تسجيل الدخول على طلب الدعم السكني.
- يقوم المواطن بالدخول على صفحة تسجي البيانات الخاصة.
- يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة وبيان الدخل بشكل صحيح.
- يكون عليه تسجيل رقم الهاتف النقال الذي يتم تلقي الرسائل عليه للتواصل.
- يقوم بإرسال الطلب.
- تبدا الوزارة بدراسة الطلب ويتم التراسل مع صاحب الطلب برسالة نصية على رقم الهاتف النقال.
شروط الحصول على دعم الإسكان التنموي
يكون الإسكان التنموي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ولذلك يجب التسجيل والاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالضمان الاجتماعي، وينطبق عليه شروط الحصول على الضمان من الجنسية وبيانات الدخل والاستحقاق، كما يجب أن يكون المتقدم لا يقل عن 25 عام وليس لديه دخل أضافي، ومن الهام ألا يكون حصل على دعم سابق من الإسكان التنموي وألا تعرض لرفض الطلب.
رقم الدعم السكني المجاني الموحد 1443 طرق التواصل مع برنامج سكني
- عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]
- رقم البريد لوزارة الإسكان: 68222.
- رقم وزارة الإسكان الموحد: 199090.
جهود حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية
هذا وتبذل الحكومة السعودية جهود وافرة في مجال الرعاية الاجتماعية في كافة المجالات والقطاعات الخدمية والاجتماعية، وذلك في سعي حكومة المملكة لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للمواطن، وعلى رأس تلك الوزارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تولى الحكومة كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل والحالات الأشد حاجة.
احصل على بيت مجاني للضمان housing.gov.sa دعم الإسكان التنموي للفرد المستفيد بالمملكة والذي يتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة، حيث تسعى الوزارة بالاشتراك مع وزارة الإسكان السعودية إلى تقديم الدعم المطلوب لطالبي السكن بالمملكة وخاصة فئة المحتاجين أو أصحاب الدخل المنخفض منهم، حيث تسعى عدد من المؤسسات لتقديم دعم مناسب لعدد من الفئات والتي يكون منها تقديم الدعم المالي على سلعة الكهرباء والدعم السكني وخدمات سداد الديون والسداد عن الغارمين، ويتم ذلك عبر الهيئات الحكومية والمؤسسات الخيرية الخاصة أيضا على حد سواء.
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