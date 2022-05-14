“طلب سداد دين” منصة إحسان الخيرية ehsan.sa معروض رفع إيقاف الخدمات عن موقوف

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عمر شويل - جدة طلب سداد دين منصة إحسان الخيرية الإنسانية للذين تم إيقاف الخدمات عنهم بشكل مؤقت أو المسجونين الذين توقفت عنهم الخدمات، ويأتي التسجيل في المنصة كمستفيدي من تريندات المملكة 1443، ويتطلع كل مديون أو مسجون أو غير قادر على سداد ديون عليه ان يقوم بالتسجيل في المنصات الإنسانية للمساعدة بينما تقوم المنصة بتقديم الدعم المطلوب والمرقب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

“طلب سداد دين” منصة إحسان ehsan.sa معروض رفع إيقاف الخدمات عن موقوف

يتطلع جميع الفقراء أو أصحاب الضائقة المالية إلى البحث عن سبل السداد، ويكون المسجونين و المعاقبين قانونا من أكثر الفئات التي تبحث عن كثب عن طريقة للمساعدة، وخاصة الغير قادرين أو الذين عليهم ديون متأخرة مثل إيجار المنزل أو فواتير الكهرباء بما قد يعرضه للطرد أو قطع الطيار الكهربائي، وتقوم العديد من المنصات والمؤسسات الحكومية وأيضا الخاصة بمساعدة المحتاجين في المملكة وفق عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في صاحب الدعم للحصول على تلك المساعدة، كما يجب عليه اتباع عدد من الخطوات.

مساعدات منصة إحسان السعودية

تم إطلاق منصة إحسان الإنسانية منذ عامين وتعمل بشكل مباشر في شهر رمضان الكريم، وقام خادم الحرمين الشريفين بإطلاقها لمساعدة العديد من فئات الشعب من المحتاجين للمساعدة ويقوم في كل عام، مع ولي العهد السعودي أيضا الأمير محمد بن سلمان، بإيداع المليارات كافتتاح للتبرع بالمنصة بما يستدعي دخول رجال الأعمال والأمراء وأل الخير ايضا وتقديم التبرعات في المنصة.

كيفية الاستفادة من منصة إحسان (كمستفيد)

لا تقوم المنصة باستقبال تسجيل المواطنين لطلب المساعدة المباشرة فيها وانما يتم اتباع عدد من الخطوات للاستفادة من مساعدة المنصة وتكون كالتالي:

يقوم صاحب الحاجة بالتسجيل في أحد الجمعيات الإنسانية المعتمدة القريبة من مسكنه.

يتم التحقق من بيانات المواطن والذهاب إلى المسكن للتأكد من كافة البيانات المسجلة ويتم توثيق المواطن في الجمعية.

تقوم الجمعية بإرسال حالة هذا المواطن على المنصة ضمن فئات الحاجات فيها (سداد دين – مساعدة مالية – خدمات فرجت) وغيرها.

يبدأ صاحب التبرع بمتابعة الحالات الإنسانية على المنصة ويقوم باختيار الفئة التي يرغب في التبرع فيها.

طريقة رفع إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز رفع إيقاف الخدمة عبر مساعدة منصة إحسان يقوم المستخدم بالدخول على موقع وزارة العدل على بوابة ناجز الإلكترونية للخدمات العدلية . يتم اختيار ايقونة “التنفيذ”. تبدأ استعراض الطلبات ويتم اختيار أيقونة إجراءات للطلب ثم إجراءات من الدائرة. يتم اختيار ايقونة رفع إيقاف الخدمات ويبدأ في اتباع الخطوات. تقوم الوزارة بالتنفيذ إذا اتباع صاحب الطلب الخطوات في خلال يوم واحد. يتم الدخول على رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية أو يتم الدخول على صفحة تسجيل المستفيد وإنشاء حساب جديد . يقوم صاحب الطلب بتسجيل معلوماته كاملة وكافة البيانات المطلوبة. يتم تسجيل الحالة الاجتماعية ورقم الهاتف النقال. يتم اتباع جميع الخطوات ثم اختيار ايقونة “استكمال التسجيل”. الموارد البشرية والوزارات المشاركة في مجال الدعم الاجتماعي هذا وتبذل الحكومة السعودية جهود وافرة في مجال الرعاية الاجتماعية في كافة المجالات والقطاعات الخدمية والاجتماعية، وذلك في سعي حكومة المملكة لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للمواطن، وعلى رأس تلك الوزارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تولى الحكومة كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل والحالات الأشد حاجة.

أيقاف الخدمات بالأحكام القضائية (مؤقت – دائم) وتقديم طلب سداد دين منقطع منصة إحسان

يتم بالحصول على حكم قضائي نهائي بإدانة هذا الفرد لتخلفه على سداد فواتير للمؤسسة الحكومية أو سداد مصروفات ونفقات الاسرة أو مخالفات المرور، ويجب أن يكون من غير القادرين وقضى فترة من عقوبة السجن ليتم السماح بتسجيل الطلب على منصة إحسان، ويتم اختيار الطلب وسداد الدين من صاحب التبرع حسب الطريقة المتبعة في السداد.