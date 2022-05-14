“الضمان الاجتماعي المقطوعة” الاستعلام عن الأسماء برقم الهوية والطلب hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المقطوعة، نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالمساعدة المقطوعة، حيث يبحث عنها الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بشكل منتظم، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال آخر الأخبار المتعلقة بصرفها، وكيف تتابعون حالة طلبكم بكل سهولة ويسر في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالطريقة المتاحة الحالية، وكيف يمكنك التواصل مع خدمة العملاء هاتفيا لعمل الاستعلامات والاستفسارات بطريقة غير الطريقة الإلكترونية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين الراغبين في الاستفادة من الدعم.

الضمان الاجتماعي المقطوعة

وتعتبر المساعدات المقطوعة من أحد أهم الأشياء التي جاءت في تاريخ الدعم والمنح في المملكة العربية السعودية، حيث كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتيح التقديم عليها وهذا حتى فترة ماضية حين تم إغلاق التقديم عليها.

والمساعدة المقطوعة هي عبارة عن مبالغ تقدمها الدولة للمواطنين المستحقين فيها، وهذه المبالغ منحة وليست دينا على المواطنين، وتصرف لهم مرة واحدة فقط لهذا سميت بالمقطوعة.

كم مبلغ المساعدة المقطوعة

ويتسائل الكثير من الأشخاص عن مبالغ المساعدة المقطوعة، وحسب ما جاء في أحد الجداول التي كانت منشورة في مكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فالمساعدة المقطوعة يختلف مقدارها بناء على عدد أفراد الأسرة، حيث:

تبدأ من مبلغ 10400 ريال سعودي، وهذا اذا كان الشخص بدون اسرة.

تزيد تدريجيا حسب عدد أفراد الأسرة وتصل إلى 30 الف ريال سعودي للأسر ذات ال15 فردا أو يزيدون.

التقديم على المساعدة المقطوعة

ومع الأسف، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أغلقت التقديم للأشخاص الراغبين في التقديم على المساعدة المقطوعة ولم يقدموا عليها من قبل، ولم تعلن الوزارة حتى الآن عن موعد فتح التقديم مرة أخرى، ولكن يوجد العديد من الطرق البديلة للحصول على دعم مالي:

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، وهذا كما شرحنا في التسجيل في الضمان المطور.

التواصل مع الديوان الملكي للحصول على مساعدة مالية، وهذا ما شرحناه في الديوان الملكي تواصل.

ومع ذلك نتمنى أن تعود المساعدة المقطوعة مرة أخرى، وفي حالة فتحها فسوف نخبركم هنا في ثقفني وليس في أي مكان آخر.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

ويمكنكم عمل الاستعلام بالطريقة المتاحة الوحيدة الحالية، والتي تطلب وجود رقم الطلب الذي حصلتم عليه بعد التقديم لمتابعة الطلب، وهذا عن طريق الخطوات التالية: