نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جيلي 2022 من الراجحي في مايو ومعرفه سيارات العروض بالأقساط ومده السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جيلي 2022 من الراجحي من هم واحدث عروض السيارات التي تم إطلاقها. والإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض الجديدة عبر الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من العروض الجديدة المختلفة والتي تناسب وتلبي جميع احتياجات المواطنين والتي من أهمها. عروض عبداللطيف جميل علي تويوتا 2022 الجديدة ومعرفه جميع السيارات بالأقساط الخاصة بهم. كما تم الإعلان أيضا عن حمله السحب النقدي من الأهلي لفتره محدوده ومعرفه المميزات والشروط والاستفادة من العروض. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض والأقساط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه التواصل مع الشركة والمصرف. وتوضيح كيفيه تقديم الطلب الكترونيا بالخطوات من الموقع الرسمي للمصرف.

عروض جيلي 2022 من الراجحي

اعلن الراجحي عن إطلاقه للعديد من العروض الجديدة والتي شملت عروض جيلي 2022 الجديدة علي بعض سيارات جيلي. كما تم الإعلان عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 10 مايو 2022 وتنتهي في 31 مايو 2022. كما اعلن المصرف أيضا أن العروض يتم تقديمها بالتعاون مع شركه الوعلان لتجاره السيارات بالمملكة.

عروض جيلي من الوعلان

كما تم الإعلان أيضا عن السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط الخاصة بهم والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الأتي:

كول راي 2022 بيسك بقسط شهري 943 ريال بدون دفعه أولي وفتره سداد 60 شهر.

ازكارا 2022 لاكجوري بقسط شهري 1117 ريال بدون دفعه أولي وفتره سداد 60 شهر.

اوكافانجو 2022 كومفورت بقسط شهري 1056 ريال بدون دفعه أولي وفتره سداد 60 شهر.

توجيلا 2022 كومفرت بقسط شهري 1499 ريال بدون دفعه أولي وفتره سداد 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض جيلي 2022

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض جيلي 2022 من الراجحي. وذلك عن طريق زياره احد فروع المصرف أو الوكيل في جميع أنحاء المملكة. أو الاتصال علي رقم مبيعات الشركة وهو 920009884 كما يمكن التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية :