بأسرع إيداع أستلم تمويلك بدون كفيل ولا رسوم وقسط المبلغ علي أطول مدة سداد

بأسرع إيداع أستلم تمويلك بدون كفيل ولا رسوم ، تمويل شخصي بصيغة إسلامية يهدف إلى خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا المنتج لجميع العملاء بالمملكة السيولة النقدية التي يحتاجون إليها ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يتميز هذا التمويل الشخصي بالإجراءات السريعة والسهلة وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء بالمملكة.

بأسرع إيداع أستلم تمويلك بدون كفيل ولا رسوم إدارية

تمويلك فورى كاش ونقدى بدون كفيل ولا ضامن ، يأتي هذا المنتج ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة تخدم كافة احتياجات ومتطلبات العملاء بالمملكة ، كما توفر الشركة العديد من خيارات السداد والتي يمكن للعميل الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري له وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى .

مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. وفرت الشركة التمويل الشخصي للمواطن السعودي والمواطن المواطن الوافد أيضاً من جميع الجنسيات إلي المملكة. المواطن المتقاعد يمكنه الاستفادة من تمويل شركة اليسر لقطاع الأفراد. تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من شركة اليسر لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى رسوم إدارية. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل لجميع العملاء بالمملكة خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن الاستفادة منها في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة. مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات. موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

رابط التقديم على طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل والمتطلبات الأساسية لاستكمال الطلب