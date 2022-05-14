نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 55 لشهر يونيو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر ملايين من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية موعد صرف حساب المواطن الدفعة 55 لشهر يونيو 2022م الذي توفره الحكومة متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية التي تضع هذا الدعم المادي في حسابات المستحقين، الذي استوفوا شروط الصرف، إذ تهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى توفير حياة كريمة للفئات غير القادرة في المملكة، سيما في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه وأثر على كثير من السعوديين.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 55 لشهر يونيو

وننشر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 55 لشهر يونيو 2022م، الذي ينتظره الملايين من المستحقين لهذا الدعم، إذ من المقرر أن يكون يوم الخميس 10 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 9 يونيو 2022م، وبهذا يكون قد جرى تقديم موعد الصرف يومًا، لأن الوزارة قررت الصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وفي حالة وافق ذلك يوم الجمعة يتم تقديم عملية الصرف لتكون يوم الخميس 9 من الشهر الميلادي, وفي حالة كان اليوم العاشر من الشهر الميلادي يوافق يوم السبت، يجري تأخير عملية الصرف لليوم التالي الحادي عشر.

تفاصيل الدفعة 54 لبرنامج حساب المواطن

وأعلن القائمون على برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، تفاصيل الدفعة 54 التي جرى صرفها في اليوم العاشر من شهر مايو الجاري، إذ جاءت على النحو التالي:

صرف مليار و800 مليون ريال سعودي في دفعة مايو 2022م.

استفاد من الدفعة نحو 10 ملايين و200 مليون مستفيد وتابع.

وصرف تعويضات للدفعات السابقة بقيمة 17 مليون ريال سعودي.

حصل على الدعم نحو 76% من المستحقين.

خطوات تعديل الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن

وفي حالة رغب أي مستفيد أو مستفيدة من برنامج حساب المواطن في تعديل الإفصاح عن الدخل الشهري، ليستمر في صرف الدعم، فإن عليه القيام بهذه الخطوات وفق ما أوضح حساب المواطن رسمياً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: