نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طلب منحة مالية من مؤسسة بن زايد رقم الواتساب والجوال والمساعدات الأخري في المقال التالي

هي مؤسسة خيرية وليست ربحية قام بإنشائها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والهدف الأول والأخير لهذه المؤسسة الخيرية هي توفير المساعدات بجميع أنواعها للأشخاص والفئات التي يستحقونها فقط والذين تتوفر بهم الشروط التي وضعتها المؤسسة. خطوات طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بموقع بمؤسسة زايد الإماراتية.

تسجيل الدخول يتم من خلال كتابة رقم هاتف نشط أو من خلال كتابة أرقام البطاقة الوطنية.

بعد تسجيل الدخول يوجد في الشاشة الرئيسية أعلها جهة الشمال ٣ شرائط يتم الضغط عليها.

سوف تعرض الصفحة مجموعة متنوعة من الخيارات ولكن يتم النقر على خيار الخدمات الإلكترونية.

سوف تعرض الصفحة مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات التي تقدمها ويجب على المستخدم أن يقوم باختيار المساعدة التي يريدها.

شوف يطلب الموقع إدخال بعض البيانات المتعلقة بالمستخدم والتي يجب كتابتها بشكل صحيح دون وجود أي خانة فارغة .

في حالة قبول الطلب سوف يتم إرسال رسالة إلى المواطن على رقم هاتفه أو من خلال اتصال من أحد الأشخاص القائمين على استقبال ومراجعة طلب المساعدة في المؤسسة. طريقة أخرى لتقديم طلب المساعدة لمؤسسة زايد الخيرية يمكن التقديم على طلب مساعدة مالية من خلال زيارة أي فرع من فروع المؤسسة الخيرية المنتشرة في أرجاء الإمارات. الطلب يكون مرفق معه كافة المعلومات الشخصية بالإضافة إلى الأوراق والمستندات التي تثبت أنه يستحق هذه المنحة والمساعدة التالية. بعد ذلك تتولى لجنة تابعة للمؤسسة في النظر في الطلب والتحقق من صحة البيانات وسلامة المستندات وفي حالة قبول الطلب يتم إخطار المواطن بذلك من خلال رسالة على هاتفه أو من خلال مكالمة . الخدمات التي تقدمها مؤسسة زايد الخيرية يوجد بها برنامج خاص بتوفير الكساء والملابس على حسب فصول السنة .

متاح تقديم طلب للحصول على مساعدة طبية في الحالات المصابة بأمراض وغير قادرة على شراء الأدوية العلاجية أو في الحالات التي تستدعي إجراء عملية جراحية وغير قادرة على تكاليفها.

تقديم منحة الحج.

متاح طلب مساعدة بخصوص التعليم ويوجد برنامج خاص بهذه النوعية من المساعدات. أرقام التواصل مع مؤسسة بن زايد الخيرية يمكن التواصل مع مؤسسة بن زايد للاستفسار من داخل وخارج الإمارات عبر الواتساب 0097126577577

أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

كما يمكن التوجه بشكل مباشر الي الفرع الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة عبر العنوان الآتي: صندوق بريد 41355 – أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة عمر شويل - جدة خطوات طلب منحة مالية من مؤسسة بن زايد رقم الواتساب والجوال والمساعدات الأخري - ثقفني

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