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عمر شويل - جدة مزايا تمويل السعودية الميسر بدون كفيل للمواطنين في المملكة، حيث أن الشركة السعودية تعمل جاهدة علي تقديم تمويل ميسر لجميع المواطنين، حيث أن تسعي الشركة السعودية لتوفير منتجات تمويلية ميسرة تلبي احتياجات أي مواطن، كما أن الشركة تقدم تمويلات تدعم المشاريع الكبيرة أو المتوسطة كتمويل الأعمال، يمكن لأي مواطن الدخول علي موقع ثقفني للتعرف علي مزايا تمويل السعودية الميسر للمواطنين، بالإضافة إلي شروط الحصول علي تمويل السعودية بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث تحقق شروط الأهلية من الأمور الهامة للتمكن من الحصول علي التمويل الميسر.

مزايا تمويل السعودية الميسر للمواطنين

إن تمويل السعودية ميسر تبدأ قيمته من 10 ألاف ريال سعودي ويصل قيمة الحد الأعلى للتمويل إلي 500 ألف ريال سعودي، كما أكدت الشركة علي ضرورة تحقق شروط الحصول علي التمويل في المستفيدين من المواطنين، وذكرت الشركة مزايا تمويل السعودية الميسر للمواطنين في المملكة وهي تكون كالتالي:

التمويل يكون إسلامي أي يتفق مع أحكام الشريعة.

هذا التمويل مقدم لجميع المواطنين سواء سعوديين أو غير سعوديين.

القرض متاح الحصول عليه بدون وجود كفيل ولكن أقصي قيمة للتمويل سوف تكون 100 ألف ريال سعودي.

عدم طلب القيام بتحويل الراتب في الشروط.

متاح السداد لأقساط التمويل الشهرية لمدة خمس سنوات.

تتيح الشركة إمكانية القيام بالسداد المبكر للتمويل مع الحصول علي خصم.

كما أن نسبة التمويل تكون ثابتة.

وسائل تقديم طلب الحصول علي التمويل

لابد من توافر جميع المستندات المطلوبة للتمكن من تقديم طلب التمويل الميسر، فهناك طريقتين للتمكن من الحصول علي التمويل وتلك الوسائل كالتالي:

قيمة الرسوم الإدارية لتمويل السعودية

هناك رسوم إدارة تفرض عند طلب التمويل سواء من المقر أو إلكترونيا، فإن قيمة الرسوم الإدارية المفروضة علي تمويل الأفراد الميسر بدون كفيل تكون بنسبة 1% من مبلغ أو قيمة التمويل، أو دفع مبلغ قيمته 5 ألاف ريال سعودي علي أساس أيهما أقل، مع القيام بإضافي القيمة المضافة.

طريقة حساب قيمة قسط التمويل

إن منصة شركة السعودية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، فإن الخدمات الإلكترونية تساعد في توفير الوقت والجهد علي كل مواطن يستفيد من التمويل، فمن ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن ألية حاسبة التمويل الإلكترونية، فإن الحاسبة التمويلية تقوم بحساب قيمة كل قسط شهري للتمويل الذي يحصل علي المواطن من منصة السعودية.