نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمانة العامة بجدة تكشف تفاصيل خريطة إزالة الأحياء العشوائية بجدة 1443 وموعد استكمال الإزالة بعد رمضان في المقال التالي
كشفت الأمانة العامة في مدينة جدة السعودية عن الخريطة الرسمية المعتمدة من قبل الجهات المختصة في ازالة الاحياء العشوائية في المدينة، وذلك ضمن قرار الحكومة السعودية الذي جاء خلال الفترة الماضية ضمن حملة تطوير وتحديث العديد من المناطق في جدة وفي جميع انحاء السعودية، وذلك ببداية ازالة الاحياء العشوائية بهدف تطويرها وأعادة بناءها مرة اخرى، حيث تسير عمليات الهدم والإزالة بناء على خريطة رسمية تنظم مواعيد وتفاصيل اجراء الهدم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما اعلنته الأمانة العامة لجدة من تفاصيل خريطة إزالة الأحياء العشوائية بجدة 1443 وموعد استكمال الإزالة بعد رمضان.
خريطة إزالة الأحياء العشوائية بجدة 1443
وقد أعلنت أمانة مدينة جدة عن مخطط يتضمن خريطة يتم بناس عليها عمليات إزالة الأحياء العشوائية بجدة، وهي الخريطة التي جاءت تتضمن أسماء وعناوين الأحياء التي ستتعرض لعمليات الإزالة وهدم المباني، وذلك ضمن المبادرة المعتمدة من قبل الجهات المسؤولة في جدة، وبذلك بناء على عدم صلاحيتها للاستخدام في الوقت الحالي، وهو ما جعل عدد كبير من السعوديين يبحثون في هذا التوقيت عن خريطة الأحياء التي تقع في نطاق الهدد، وذلك بهدف الاطمئنان على الأماكن التي يقطنون فيها، خاصة بعد اعتماد قرار استئناف أعمال الإزالة والهدم بعد تعطلها في شهر رمضان الماضي.
موعد استئناف ازالة الاحياء العشوائية في جدة
وقد بدأت عملية استئناف ازالة الاحياء العشوائية في مدينة جدة السعودية بشكل رسمي بداية من يوم السبت الماضي، وذلك بناء على المواعيد المعتمدة رسميا في الخريطة الخاصة بالازالات، حيث يتبقى فقط 12 حي مستهدفين الازالة بعد التوقف في شهر رمضان.
مخطط هدد الاحياء العشوائية في مدينة جدة السعودية 1443
وقد جاء المخطط الرسمي الخاصة بإزالة الاحياء العشوائية في جدة على النحو التالي.
- منطقة النزلة اليمانية العشوائية، وتتبع إلى بلدية خزام الفرعية
- منطقة الشرفية العشوائية، وتتبع إلى بلدية الشرفية الفرعية
- منطقة الثغر العشوائية، وتتبع إلى بلدية الجامعة الفرعية
- منطقة بترومين العشوائية، وتتبع إلى بلدية خزام الفرعية
- منطقة الفاو والمحاميد العشوائية، وتتبع إلى بلدية أم السلم الفرعية
- منطقة الأجواد العشوائية، وتتبع إلى بلدية بريمان الفرعية
- منطقة بريمان العشوائية بحي بريمان، وتتبع إلى بلدية بريمان الفرعية
- منطقة مشرفة العشوائية، وتتبع إلى بلدية العزيزية الفرعية
- منطقة ذهبان العشوائية، وتتبع إلى بلدية بريمان الفرعية
- منطقة بني مالك العشوائية، وتتبع إلى بلدية الشرفية الفرعية
- منطقة القريات العشوائية، وتتبع إلى بلدية خزام الفرعية
- منطقة الثعالبة العشوائية، وتتبع إلى بلدية خزام الفرعية
- منطقة الحرازات العشوائية، وتتبع إلى بلدية أم السلم الفرعية
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