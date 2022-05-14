“خطوات إضافة تابع” حساب المواطن يكشف موعد فتح التسجيل 1443

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يهتم عدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بالتعرف على موعد انطلاق التسجيل في برنامج حساب المواطن مرة اخرى 2022، وذلك لكي يتمكنوا من التسجيل الكتروني عبر موقع برنامج حساب المواطن والحصول على الدعم المقدم من البرنامج الذي تم اطلاقه خلال السنوات الاخيرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث نجد أنه في الكثير من الأحيان تظهر رسالة للمواطنين المستفيدين من حساب المواطن والتي تتضمن انتهاء فترة التسجيل في البرنامج ، وهو ما يعمل تعليق حسابات بعض المستفيدين من البرنامج وعدم تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما كشفه حساب المواطن بشأن موعد فتح التسجيل في حساب المواطن 2022 وكيفية إضافة تابع.
موعد فتح التسجيل في حساب المواطن 2022
وقد جاء انطلاق برنامج حساب المواطن في عام 2017 إلى الدفعة 28 مارس 2020 ، وقد تم تعليق استقبال الطلبات الجديدة للتسجيل في البرنامج وهو ما يشمل كل من تقدم قبل 28 مارس، حيث أنه يتطلب استكمال خطوات التقديم والتحقق من شروط الاهلية حتى لا يتم استبعاده من هذا الأمر، وفيما يتعلق برسالة انتهاء صلاحية التسجيل في حساب المواطن التي تظهر للعديد من المستفيدين من البرنامج ومن ثم تعليق حساباتهم، فقد كشف حساب المواطن أن ظهور هذه العبارة يرجع إلى توقف استقبال الطلبات الجديدة، حيث أن البرنامج يعمل على إعادة فتح التسجيل مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، كما أكد البرنامج على ضرورة تحديث البيانات من قبل المستفيدين الحاليين.
كيفية إضافة تابع عبر حساب المواطن
وقد أوضح برنامج حساب المواطن كيفية إضافة تابع من خلال الحساب الخاص بالمستخدم في حساب المواطن، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم العمل على تحديث البيانات في مؤسسة الأحوال المدنية.
- وكن ثم تسجيل المولود في سجل الأسرة.
- بعد القيام بهذه الخطوة تكون إضافة التابع إلكترونيًا من الأمور السهلة من خلال حساب المواطن.
- حيث يتم تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن مباشرة.
- يتم الانتقال إلى رمز تفاصيل الطلب.
- اختيار بيانات الإحالة.
- يتم تحديد حدد خيار إضافة شريك.
- انقر فوق حفظ البيانات بعد إكمال الخطوات.
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