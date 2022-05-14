عروض بوابة تقسيط تسهيل وطريقة الاستعلام 2022

عروض بوابة تقسيط تسهيل يعتبر من أهم البرامج المتميزة في المملكة العربية السعودية والتي أعلنت عنها شركة اكسترا خلال الفترة الأخيرة من أجل سد احتياجات المواطنين السعوديين حيث أن حلول التمويل تؤهلهم إلى تقسيط المشتريات، مثل تقسيط ايفون 13 برو ماكس كما أن من أهم مميزات التمويل أنه يوفر حلول سداد الدفعات بطريقة مرنة وسهلة في حال شراء جوال تقسيط ويمكن استخدام رابط تسهيل تقديم طلب من أجل الحصول على عروض تقسيط جوال جديد أو الاستفادة من تسهيل التمويل الشخصي أيضًا.

عروض بوابة تقسيط تسهيل

لدى برنامج تسهيل العديد من المميزات ولهذا نجد أن هناك إقبال غير مسبوق على التمويل خلال الفترة الماضية وذلك بسبب غلاء السلع والمنتجات الإلكترونية وحاجة المواطنين إلى شرائها عن طريق نظام التقسيط، فمن بين مميزات عروض بوابة تقسيط تسهيل أو مميزات برنامج تسهيل المعلن عنها مؤخرًا ما يلي:

يمكن الحصول على قيمة التمويل لتقسيط المشتريات وشراء المنتجات يصل إلى ضعف الرواتب التي يحصل عليها المواطنين من جهات العمل.

كما أن الحصول على التمويل لا يتطلب أن يكون هناك كفيل، أو أن يتم تحويل الراتب إلى جهة معينة للقبول أيضًا، ويحصل المواطن في نفس الوقت على سرعة في إنهاء كافة الإجراءات.

يمكن سداد قيمة التمويل على مدة طويلة تصل إلى سنتين.

التمويل متوافق مع الأحكام الإسلامية.

أوراق قرض تسهيل لتقديم الطلب

من أجل الاستفادة من تسهيل للتمويل الشخصي أو الحصول على فرصة تقديم طلب تمويل تسهيل فينبغي أن يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وهي كما يلي:

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية إذا كان المواطن صاحب الطلب سعودي الجنسية.

بينما عند العكس وكان المتقدم من الوافدين، فلا بد من تقديم صورة من جواز السفر.

تقديم صورة من بطاقة العمل مُدرج بها قيمة الدخل الشهري للراتب.

استخراج كشف حساب بنكي، موثق به قيمة الرصيد لآخر ثلاثة أشهر.

الاستعلام عن برنامج تسهيل للتمويل الشخصي

على من يريد معرفة المزيد من التفاصيل عن حلول التمويل الشخصي لدى برنامج تسهيل فيمكن الاتصال على الهاتف المجاني 920004123 من أي مكان داخل المملكة فقط.