إعانة زواج الأيتام وذوي الاحتياجات والشروط الحصول على الإعانة من الموارد البشرية

كيفية الحصول على إعانة زواج الأيتام وذوي الاحتياجات ومعرفة شروط الحصول على الإعانة والتي تعد احدي الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات في المملكة السعودية هذا ما سوف نتحدث عنه من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني من الإخباري تعد احدي المعونات المدعومة المقدمة للفئات التي تستحق هذه الخدمات بهدف الارتقاء بالوضع المعيشي والحياه بشكل أفضل لذلك خصصت الوزارة موقع إلكتروني الذي يعمل بالتحول الرقمي لإنجاز الخدمات في وقت قليل من تسجيل الطلب ،وزارة العمل والموارد البشرية تقدم حاليا خدمات عديدة تشمل الأفراد والعمل وتعد بوابة الإلكترونية للجهات الغير ربحية أيضا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بإعانة الزواج للأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة من وزارة الموارد البشرية فتابعوا معنا هذا المقال.

شروط وضوابط الحصول على إعانة الزواج الأيتام من الموارد البشرية

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المستفيد أو المستفيدة على قيد الحياة عند التقديم على طلب الإعانة.

ألا يكون سبق للشخص المتقدم الحصول على هذه الإعانة من قبل لأنها تصرف مرة واحدة فقط.

أن يمتلك صاحب طلب الدعم حساب بنكي ويشترط أن يكون مفعل.

يجب تسجيل رقم الحساب الشخصي على البوابة الإلكترونية للموارد البشرية.

أن يكون الشخص المتقدم مسجلا في نظام دار الأيتام الخاص بالوزارة.

يجب تقديم عقد النكاح من وزارة العدل السعودية.

طريقة تقديم طلب إعانة الزواج للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة

للتسجيل ادخل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختر من الخدمات الإلكترونية خدمة إعانة الزواج للأيتام. قم بتعبئة البيانات المطلوبة ومن ثم النقر على خانه الموافقة على الإقرار والتعهد. ثم الضغط على تقديم الطلب.

خطوات متابعة حالة طلب إعانة من وزارة الموارد البشرية

أشارت الوزارة انه من الممكن للشخص صاحب طلب الإعانة من وزارة الموارد البشرية الاستعلام عن حالة الطلب عبر الموقع المتاح وذلك من خلال تسجيل الدخول على الملف الشخصي لديه، أيقونة “طلباتي” سوف يظهر أمامك كافة المعلومات المطلوبة عن حالة الطلب بالإضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بإرسال رسائل عبر الهاتف الجوال المسجل لديها على الموقع في حالة إذا تم تغيير في حالة الطلب كما أتاحت الوزارة الاستعلام والاستفسار من خلال خدمات الاتصال على خدمة العملاء على رقم (19911)بالإضافة إلى ذلك خدمة صوتك مسموع المتوفر عبر الموقع.