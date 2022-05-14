قدم الآن.. خطوات وطريقة التقديم على وظائف حرس الحدود للرجال 1443 والشروط المطلوبة

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ينشر لكم ثقفني، رابط التقديم على وظائف حرس الحدود للرجال 1443، حيث يسارع العشرات من المواطنين السعوديين للبحث عن خطوات التسجيل في وظائف حرس الحدود 2022، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في الإلتحاق بوظائف حرس الحدود، وقد أعلنت الوزاة عن عدد من الشروط المطلوبة والتي يجب تطابقها مع الراغبين في التسجيل، وقد تم الإعلان عن الوظائف التالي (جندي، عريف، رقيب، وكيل رقيب)، ويسعى الكثيرون إلى معرفة الرابط المخصص للتسجيل، حيث كشفت الوزارة على أن التقديم للوظائف سيكون إلكترونيا، وفي سطور هذا المقال نوضح لكم التفاصيل والشروط المطلوبة للتقديم.
وظائف حرس الحدود للرجال 1443
بدأ التسجيل في وظائف حرس الحدود اليوم السبت الموافق 14 مايو 2022، وذلك في تمام الساعة 10.00 صباحا بتوقيت الرياض، ويستمر باب القبول مفتوحا لغاية تاريخ 19 مايو الجاري، ومن الضرور على من يرغب في التقديم أن يلتزم بشكل تام في الشروط المعلنة، حيث ذكرت وزارة الداخلية بأنه يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويشترط على من يرغب في التسجيل أن يكون حسن السيرة والسلوك، ويجب أن لا يكون قد حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة أو محكوم بحد شرعي، وفي السطور التالية نتعرف على بقية الشروط.
ما هي شروط التقديم لوظائف حرس الحدود
- في حالة كان المتقدم متزوجا يجب ان تكون زوجته سعودية.
- يشترط حصول المتقدم على مؤهل الوظيفة التي يريد التقديم لها.
- يمنع على المتقدم أن لا يكون قد سبق له التعيين في أي من الوظائف الخاضعة للنظام العسكري.
- يشترط على المتقدم أن لا يكون موظف في أي جهة حكومية.
- يلزم أن لا يكون قد تم إنهاء خدمته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية.
- يجب أن يكون الطول مناسب للوزن بحسب ما تم الإعلان عنه.
- يجب على المتقدم أن ينجح في اختبارات القبول.
- يشترط كتابة المعلومات والبيانات بطريقة صحيحة عند التسجيل.
ما هي خطوات التقديم على وظائف حرس الحدود
تعرف الآن على طريقة التقديم على وظائف حرس الحدود، كل ما عليك هو أن تقوم باتباع الشرح الذي نوفره لكم خطوة بخطوة، وقد وجب التنويه إلى أنه من الضروري أن تقوم بكتابة وادخال البيانات والمعلومات الخاصة بك بشكل صحيح، كما أن طريقة التسجيل هي إلكترونية عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.
- أولا، قم بزيارة رابط الموقع الرسمي التابع للوزارة “jobs.sa“.
- ثانيا، تقوم الآن بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثالثا، الآن تحديد وظائف حرس الحدود.
- رابعا، أدخل بيانات المتقدم بشكل دقيق.
- خامسا، انقر على الموافقة على الشروط والأحكام.
- سادسا، النقر على حفظ الطلب.
- أخيرا، قم بالنقر على أيقونة إرسال.
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