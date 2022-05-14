التمويل المدعوم من صندوق التنمية العقاري تعرف على أهم المزايا المستندات المطلوبة. هناك العديد من المؤسسات والجهات التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما يعتبر صندوق التنمية العقاري هو أحد أهم جميع هذه المؤسسات. حيث يقدم صندوق التنمية العقاري المساعدات للمواطنين ذات الدخل الضعيف والمتوسط في المملكة. وذلك من أجل مساعدتهم في توفير مختلف متطلباتهم الشخصية وكذلك زيادة مستوى الدخل لديهم. كما يقدم الصندوق خدمة جديدة ومتميزة للمواطنين وهي إمكانية الحصول على القرض العقاري المدعوم. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم مزايا القرض وكذلك أهم المستندات والأوراق المطلوبة للحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على خصم صندوق التنمية العقاري من الراتب وطريقة حساب مبلغ الخصم ومتى يبدأ الخصم.

التمويل المدعوم من صندوق التنمية العقاري

يعتبر صندوق التنمية العقاري من أحد أهم مؤسسات الدولة التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين ذات الدخل المحدود. كما يعتبر من أهم برامج الدعم التي يقدمها صندوق التنمية العقاري هو القرض المدعوم. وهو قرض عقاري يتم تقديمه لمستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء كانوا قطاع حكومي أو خاص أو المتقاعدين. كما يتم تقديم البرنامج من قبل الحكومة السعودية وذلك من خلال صندوق التنمية بالتعاون مع برنامج مساكن. ويتم تقديم القرض بهدف زيادة نسبة امتلاك المواطنين للوحدات السكنية. كما تصل قيمة مبلغ التمويل إلي 500 ألف ريال سعودي. كما يتميز القرض بكونه يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

مزايا القرض المدعوم

كما يتميز القرض العقاري المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري بالعديد من المزايا والتي يمكننا عرضها كما يلي:

يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

كما يتميز بهامش ربح تنافسي

يتمكن موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي وكذلك المتقاعدين من الحصول على القرض

كما يتم الإعفاء من السداد في حالة العجز الكلي أو الوفاة

يتمير بخطة مرنة للسداد

كما يمكن تمويل العقار غير مكتمل البناء.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض المدعوم

كما هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي بجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التمويل العقاري المدعوم. ويمكننا عرض أهم هذه الأوراق كما يلي: