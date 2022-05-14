وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي المطور آلية تحديث البيانات بالخطوات 1443

الضمان الاجتماعي المطور 1443 أعادت الإعلان عن آلية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443 لمستحقي دعم الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وفق شروط الاستحقاق وقد أعلنت اليوم الوزارة عبر موقعها الإلكترونيتويتر، خطوات تحديث بيانات المستفيدين لحساباتهم من خلال اتباع الدليل الإرشادي الموضح، كما أعادت أيضًا وزارة الموارد البشرية تذكير المواطنين المستفيدين من صرف معاش الضمان بالنظام القديم بتمديد فترة التقديم والتسجيل بالضمان المطور حتى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

رابط تحديث البيانات في نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

في نفس السياق السابق ذكره فخطوات آلية تحديث بيانات حساب الضمان الاجتماعي كما أوضحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المستفيدين اتباع التالي:

أولًا القيام بالدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa .

. كذلك قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

أيضًا قم بتعبئة البيانات المطلوبة من رقم الهوية، وكلمة المرور، ثم الضغط على دخول.

بعد الولوج قم بتغيير وتحديث بياناتك كالتالي تغيير كتابة رقم الجوال ، كذلك قم بتحديث العنوان و رقم التواصل واضغط على أيقونة التالي.

، كذلك قم و واضغط على أيقونة التالي. يلي ذلك الولوج لصفحة الإفصاح عن الدخل ، اضغط التالي وقم بضغط خانة الموافقة على الشروط.

، اضغط التالي وقم بضغط خانة على الشروط. قم بالضغط على التعهد والإقرار السابق، ثم استقبل رمز التحقق على هاتفك الجوال.

السابق، ثم استقبل على هاتفك الجوال. في النهاية قم بكتابة رمز التحقق المرسل لك على جوالك والمكون من أربع أرقام، والضغط على أيقونة تأكيد.

شروط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معاش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

كيفية الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور 2022

إضافة لما سبق فللمواطنين المستحقين الدعم مكتملي الأهلية والاستحقاق في حال واجهتهم مشكلة رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور بإمكانهم تقديم طلب اعتراض عن طريق الخطوات التالية بالترتيب: