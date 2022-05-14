نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة إلغاء بلاغ الهروب|| بالخطوات تعرف على رابط الغاء بلاغ الهروب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 2022 في المقال التالي
يقدم الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية السعودية مجموعة من الخدمات الهامة الأشخاص التابعين للوزارة في جهات العمل المختلفة، ومن بين أهم الخدمات التي يحتاج اليها الكثير من الأشخاص هي خدمك الغاء بلاغ الهروب أو التغيب عن العمل، وهي من أهم الخدمات التي وفرتها وزارة الموارد البشرية بشكل الكتروني لكي يتم اجراءها بسهولة من خلال مجموعة من الخطوات التي تسهل ذلك، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور بالخطوات كيفية الغاء بلاغ الهروب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 2022.
خدمة إلغاء بلاغ الهروب وزارة الموارد البشرية 2022
ضمن التحول الرقمي التي تسعى اليه المملكة العربية السعودية في العديد من مجالاتها، فقد حرصت وزارة الموارد البشرية على تقديم الكثير من الخدمات الأشخاص بشكلٍ الكتروني ليتم اجواءها من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تسهل القيام بها بدلا من الطرق التقليدية، ويمكن الولوج مباشرة إلى موقع وزارة الموارد البشرية لكي يتم اجراء خدمة الغاء بلاغ الهروب، وذلك بعدما يتم تقديم طلب للهروب عبر الموقع أيضا.
خطوات إلغاء بلاغ الهروب عبر وزارة الموارد البشرية السعودية 1443
ويتم اجراء خدمة إلغاء بلاغ الهروب عبر موقع وزارة الموارد البشرية السعودية بسهولة في حالة التراجع عن تقديم تقرير البلاغ الذي تم تقديمه ضد أحد العمال في احد المنشآت داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال اتباع ما يلي.
- يتم الدخول الى موقع وزارة الموارد البشرية السعودية.
- اختيار الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بما في ذلك دليل الخدمات.
- ومن القائمة يتم اختيار إلغاء تقرير الهروب.
- اختيار أيقونة بدء الخدمة ومن ثم إدخال مندوب المنشأة، والذي يتم التحقق من هويته الرقمية من خلال لوحة التحكم.
- يتم اختيار منشآت ثم ثم خدماتي ثم يتم تصفح الخدمات ومن ثم اختيار إلغاء تقرير الهروب.
- يتم مراجعة التقرير والبيانات الخاصة بالعامل، ومن الضروري أن تكون حالة البلاغ مقبولة.
- يتم ادخال رقم العامل واضغط على بحث وشاهد تفاصيل التقرير.
- تحديد أيقونة الغاء التقرير.
- يتم إرفاق المستندات المطلوبة.
- ومن ثم تدوين أسباب إلغاء التقرير ثم الضغط على زر إلغاء الطلب.
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