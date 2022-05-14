تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الأهلي بالمملكة المميزات والشروط

تمويل شخصي بدون تحويل راتب، هو احد اهم القروض التي يتم البحث عنها بشكل متكرر قي المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر التمويل الشخصي بدون تحويل راتب تمويل يقبل عليه أشخاص كثيرين داخل الأراضي السعودية، ومن ضمن البنوك التي تقدم هذا النوع من القروض هو بنك الأهلي التجاري والذي يعتبر من اهم البنوك السعودية بل واقدمها على الإطلاق، تمويل بنك الأهلي بدون تحويل راتب هو ضمن قروض عديده يقدمها لعملائه وفق شروط ومتطلبات حددها البنك من قبل والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة، ولان القرض الشخصي بدون تحويل من المقالات التي تهم أشخاص كثيره سوف نتعرف على كل تفاصيلها في السطور القادمة.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب

تم إنشاء البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية عام 1953 ليكون أول بنك سعودي يتم بنائه بالأراضي السعودية، ودائما ما نجد أن تمويل شخصي بدون تحويل راتب هو الأمر الشاغل الكثيرين داخل المملكة، ومن الملاحظ أن البنوك التي تقدم تمويل بدون تحويل راتب ليست كثيره، وجاء بنك الأهلي السعودي بتقديم التمويل الشخصي بدون تحويل راتب، وهناك مميزات يمتلكها هذا التمويل أهمها هو موافقته مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وهناك مميزات اخرى سوف نتعرف عليها في السطور القادمة بالإضافة إلى شروط قرض بنك الأهلي بدون تحويل راتب.

شروط تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الأهلي

أولا عليك الدخول على رابط بنك الأهلي الإلكتروني، وقراءة تفاصيل التمويل.

أولا يجب أن يتم فتح حساب في بنك الأهلي سواء من فروع البنك أو من خلال رابط الموقع الإلكتروني.

أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية.

شهادة بيان مدد واجور.

أن يكون يعمل في احد القطاعات الحكومية أو الشركات الكبرى.

الحد الأدنى لمدة الخدمة 6 شهور.

عمر العميل لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 سنه عدى المتقاعدين حتى 75 سنه.

مميزات تمويل بنك الأهلي بدون تحويل راتب