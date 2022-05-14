نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل معروض طلب مساعدة مالية فورية من مؤسسة الديوان الملكي لجميع المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة مالية من الديوان الملكي 1443، يدير المهام التنفيذية للملكة العربية السعودية على أكمل وجه الديوان الملكي وقد قام باستقبال طلبات الحصول مساعدة مالية وفق شروط محددة بمجرد توافرها يحصل المواطن على طلبه المقدم سواء كان قطعة أرض أو مسكن أوس سداد ديون أو مساعدة مالية، حيث يمثل الديوان الملكي الحبل الرابط بين السعوديين وخادم الحرمين الشريفين، حيث يحرص جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز على توفير المساعدات المادية والعينية للمواطنين المحتاجين لها، ويستقل كافة شكاوى المواطنين عبر صندوق شكاوى الديوان الملكي.

كيفية صرف مساعدة مالية من الديوان الملكي

من خلال برقية يتم كتابتها بطريقة معينة وفق أصول محددة يتم تقديمها إلى الديوان الملكي، كما يتم التقديم علي المساعدة المالية المقدمة من الديوان الملكي، من خلال الصفحة الرسمية،حيث يتم صرف المساعدة المالية، لذا لابد من مراعاة التالي عند كتاباتها لضمان الموافقة على طلب المساعدة والتي يتم الرد عليها خلال شهر واحد من إرسال البرقية:

أن يبدأ الكتابة بتوجيه الاحترام والتحية لجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين وولي عهد المملكة.

​ذكر كافة تفاصيل الدخل الشهري بالبدلات في حالة وجودها وإرفاق المستندات الرسمية التي تثبت ذلك.

تحديد عدد أفراد الأسرة وأعمارهم وذكر الأبناء المتزوجون في حال تم زواج أحدهم.

​إرفاق المستندات التي تثبت تعرض المواطن المتقدم للطلب للمديونية.

​كتابة البريد الإلكتروني الشخص ورقم هاتف المواطن للتواصل معه.

يتم ختام البرقية بتوجيه رسالة شكر وتقدير واعتزاز لجلالة الملك.

كما يمكن تقديم الطلب بشكل إلكتروني من خلال زيارة الموقع الرسمي للديوان الملكي واتباع الخطوات.

شروط صرف مساعدة مالية من الديوان الملكي

لضمان أحقية المواطن المتقدم للحصول على المساعدة، تم وضع عدد من الشروط الواجب توافرها ليتم صرف التمويل له، والتي جاءت كما يلي:

لابد وأن يكون صاحب الطلب يقيم إقامة دائمة بالمملكة وسعودي الجنسية. ​أن يكون ضمن فئات الشعب السعودي المستفيدة من دعم المملكة ( مساعدات برامج الدعم). توافر إثباتات رسمية (مثل وثيقة من جهة العمل ثبت الدخل وأوراق مديونية) تثبت حاجته في الحصول على مساعدة مالية.

وجدير بالذكر أنه يتم الصرف أولا لأصحاب الأمراض المزمنة والمتقدمين في العمر والأسر الفقيرة وأصحاب الديون، وفي حالة وجود رب الأسرة داخل أحد السجون.