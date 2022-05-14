استعلام عن إعفاء المتوفين من البنك العقاري 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن كيفية استعلام عن إعفاء المتوفين من البنك العقاري على محرك البحث “جوجل”، وقد سألنا الكثير من زورانا الكرام في المملكة العربية السعودية عن كيفية استفادة المصابين والمتوفين من خدمات صندوق التنمية العقاري، ومن الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقاري هو صندوق أطلقته وزارة الإسكان السعودية للوقوف بجانب الأسر السعودية متوسطة ومحدودة الدخل ودعمهم في إيجاد سكن مناسب لهم بتمويلات وقروض مع إمكانية الدفع بالتقسيط، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن إعفاء المتوفين من صندوق التنمية العقاري كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن البنك العقاري برقم الهوية، فإلى نص المقال.

استعلام عن إعفاء المتوفين من البنك العقاري

حرص البنك العقاري على تقديم معظم خدماته إلى المواطنين بطريقة إلكترونية في ظل اهتمام الحكومة السعودية بتطوير التحول الرقيم، وبإمكانكم التعرف على كافة الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام عن إعفاء المتوفين من صندوق التنمية العقاري إلكترونياً، فقط عليكم اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري .

. ثانياً قم بإختيار خدمة الإستعلام عن إعفاء متوفي ضمن الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

ثالثاً ادخل رقم السجل المدني للمتوفى.

رابعاً ادخل رمز التحقق ثم اضغط “استعلام” لتظهر لك كل التفاصيل.

شروط إعفاء المتوفين

هناك العديد من الشروط الواجب توفرها في المتوفى لكي يتم إعفائه من الصندوق العقاري، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً لا بد من توفر كل الشروط المطلوبة في المتوفي للحصول على الإعفاء.

ثانياً الموافقة على شروط التطبيق.

ثالثاً إدخال كل البيانات المطلوبة مثل نوع القرض ورقم الهوية وغيرها.

رابعاً التأكد من البيانات الذي تم إدخالها وإلا سيتم إلغاء الطلب.

وأخيراً نكون قد وصلنا إلى آخر مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، ونرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، وبإمكانكم مراسلتنا والتواصل معنا عبر التعليقات بالأسفل، فقط قم بترك سؤالك أو استفسارك بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم خلال ساعات قليلة قادمة