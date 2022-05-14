نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد توزيع الأرباح في بنك الراجحي السعودي 1443-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة توزيع الأرباح في بنك الراجحي خلال اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي مساء اليوم، سيصوت مساهمو مصرف الراجحي على اقتراح مجلس الإدارة برفع رأس مال البنك من خلال إصدار أسهم مجانية.

توزيع الأرباح في بنك الراجحي

وبحسب تقرير سابق للبنك، فإن إجمالي مبلغ الزيادة 15 مليار ريال، ليرتفع رأس المال بعد الزيادة إلى 40 مليار ريال من 25 مليار ريال قبل الزيادة بنسبة 60 في المائة بعد الارتفاع، ارتفع عدد الأسهم إلى 4 مليارات من 2.5 مليار قبل الزيادة.

وتهدف الزيادة إلى زيادة موارد البنك، الأمر الذي سيساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القليلة المقبلة، وستتم الزيادة من خلال رسملة 15 مليار ريال من حساب الأرباح المرحلة وإصدار 3 أسهم جديدة لكل 5 أسهم قائمة.

وصوّت المساهمون على قرار مجلس الإدارة بتوزيع 1.4 ريال أو 14 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين عن النصف الأولى من العام المالي 2021.

في الربع الأولى من عام 2022، ارتفعت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 23.9٪، لتصل إلى 4.1 مليارات ريال، من 3.3 مليارات ريال في الربع الأولى من عام 2021.

ما مقدار الدخل السنوي الذي يوزعه الراجحي في عام 2022؟

يقوم مصرف الراجحي بتوزيع أرباح على عملائه سنوياً وفقاً لسياسة البنك وبلغ توزيع الأرباح 1.05 بعد تخفيض مبلغ السهم من النسبة الإجمالية والبالغة 37.94 مليون ريال سعودي. فيما يلي تفاصيل توزيعات أرباح مصرف الراجحي للربع الثانية من العام الحالي:

وارتفعت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 39 بالمئة في الربع الثالثة من عام 2021 لتصل إلى 14,744 مليون ريال مقابل 10,596 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

في عام 2021، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 24 في المائة، لتصل إلى 25.716 مليون ريال سعودي، مقارنة ب 20.716 مليون ريال سعودي في عام 2020.

وبالمقارنة بصافي العائدات المالية والاستثمارية للعام السابق البالغ 16913 مليون ريال، ارتفع صافي عوائد العام الحالي البالغ 20392 مليون ريال بنسبة 21 في المائة.

وزادت قيمة إيرادات الخدمات المالية بنسبة 48 في المائة من 2660 مليون ريال في السنة المالية السابقة إلى 3933 مليون ريال في السنة المالية الحالية.

في العام الماضي، ارتفعت مخصصات محفظة التمويل بأكثر من 23 بالمائة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 306 بالمائة في تغطية القروض المتعثرة.

مزايا خدمة توزيع أرباح الراجحي

تتمثل أهم عناصر خدمة توزيع أرباح الراجحي فيما يلي: