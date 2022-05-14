sbis.hrsd.gov.sa الضمان الاجتماعي المطور 2022 كيفية معرفة رقم المستفيد بالمملكة

الضمان الاجتماعي المطور 2022 التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضح لمستحقي صرف معاش الضمان الاجتماعي بنظاميه القديم والحديث طريقة معرفة الرقم الخاص بالدعم من خلال اتباع خطوتين فقط عبر البوابة الرسمية الإلكترونية sbis.hrsd.gov.sa واختيار حالة الخدمة والتي من خلالها سيتم الحصول على رقمك الخاص بالضمان الجديد، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين على الموقع الرسمي عناية العملاء عن كيفية معرفة رضم الضمان الخاص بالمستفيد.

رابط معرفة الرقم الخاص بمستفيد الضمان الاجتماعي المطور

في نفس السياق السابق ذكره لمعرفة رقم المستفيد لصرف معاش الضمان الجديد 2022 يتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الولوج عبر بوابة معاش الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية. كذلك اختيار حالة الخدمة. في النهاية النقر للحصول على الرقم الخاص بالضمان الجديد.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

خطوات التسجيل في معاش الضمان التابع لوزارة الموارد البشرية 2022

في الختام لمكتملي شروط الاستحقاق والأهلية، بإمكانهم التسجيل للحصول على معاش الضمان بالخطوات التالي ذكرها: