تمويل فوري مليون ريال للسعوديين البنك الأهلي التجاري حيث يقدم البنك الأهلي التجاري عددًا من التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. للحصول على السيولة النقدية من خلال الأهلي أون لاين أو الأهلي موبايل لكافة القطاعات الحكومية والشركات الخاصة المعتمدة وغير المعتمدة ممن تُحوّل رواتب موظفيها إلى البنك الأهلي عبر نظام “سريع” لتحويل الرواتب.

تمويل فوري مليون ريال للسعوديين

يقدم بنك الأهلي التجاري هذا التمويل بالمزايا الآتية:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

عدم الحاجة لزيارة فرع المصرف.

عدم الحاجة لأي مستندات .

إمكانية السداد المبكر.

سهولة التوقيع بواسطة خدمة التصديق الرقمي للحصول على الموافقة بعد 24 ساعة.

أقساط شهرية ميسرة لفترات تصل إلى 5 سنوات.

تأمين في حالات الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

يمكن طلب التمويل من خدمات الأهلي نت والأهلي موبايل.

لضمان الجودة سوف يتم إرسال رسالة نصيه من أجل اعتماد طلب التمويل الشخصي. والتواصل مع العميل عن طريق مركز الاتصالات لاستكمال متطلبات البنك.

شروط التمويل

التمويل للسعوديين فقط.

مقدم إلى القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة من الشركات المعتمدة وغير المعتمدة ممن تحوّل رواتب الموظفين إلى البنك الأهلي عبر نظام “سريع” لتحويل الرواتب.

الحد الأدنى للراتب 3000 ريال.

الحد الأدنى لمدة الخدمة: 3 أشهر للسعوديين في القطاع الحكومي والشركات الكبرى، وعام للسعوديين في بعض القطاع الخاص.

الحد الأدنى لمبلغ التمويل: 5,000 ريال حتى 1,500,000 ريال.

الحد الأدنى لعمر العميل: ١٨ عام أثناء تقديمه للطلب ولا يزيد العمر عن ٦٠ عامًا عند موعد استحقاق آخر قسط.

حساب تمويل الأهلي التجاري للسعوديين

تمويل بمبلغ : 350,000 ريال مدة الاستحقاق 5 سنوات ومعدل النسبة السنوي بنسبة 1.83%، ومبلغ القسط الشهري هو 6,038 ريال.

تمويل بمبلغ : 200,000 ريال مدة الاستحقاق 5 سنوات ومعدل النسبة السنوي بنسبة 1.64%، ومبلغ القسط الشهري هو 3,433 ريال.

تمويل بمبلغ : 100,000 ريال مدة الاستحقاق 5 سنوات ومعدل النسبة السنوي بنسبة 1.44%، ومبلغ القسط الشهري هو 1,708 ريال .

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل فوري مليون ريال للسعوديين البنك الأهلي التجاري وقدمنا معلومات عن مزايا التمويل وشروط الحصول على التمويل للمواطنين السعوديين وحساب التمويل .