20 ألف ريال للسعودي والمقيم بالتقسيط بدون كفيل وبدون رسوم بموافقة فورية

بموافقة فورية من شركة اليسر للإجارة والتمويل يمكن من خلالها الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل بفترة سداد مرنة بدون دفع أي رسوم إدارية على المبلغ التمويلي بالكامل كذلك يبدأ مبلغ التمويل المسموح بيه من 2 ألف ريال إلى 20 ألف ريال سعودي بشروط وضوابط معلنة بالشركة حيث يمنح المبلغ التمويلي بالكامل للمواطن السعودي بميزة التمويل الشخصي بدون كفيل ماعدا المقيم مسموح له الحصول على نصف المبلغ التمويلي بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة كما يصلح التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر بشرط توفير مدة عمل خدمة في أي قطاع من القطاعات المختلفة بالمملكة لا تقل عن ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك وغيرها من الشروط المطلوبة بالشركة ثم يتم التقديم للحصول على التمويل الشخصي بالتقسيط الميسر بدون كفيل وبلا رسوم إضافية حتى ثلاثة سنوات عبر الشركة سواء كان العميل سعودي أو مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

كافة الشروط الأساسية للحصول على تمويل شركة اليسر في السعودية

في هذا العام تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية التمويل الشخصي الأصغر الذي يعتبر من أفضل التمويلات المقدمة بالشركة حيث أصبح لذلك التمويل عملاء عديدة من مختلف الجنسيات حيث يقدم التمويل بمزايا مختلفة منها الحصول على التمويل بدون كفيل غارم سعودي كذلك بدون رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه حتى 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية لجميع العملاء في السعودية وإليكم كافة الشروط المطلوبة للحصول على هذا التمويل بالمملكة كالتالي:

الآن يشترط التمويل الأصغر توفير راتب ثابت يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية عبر شركة اليسر للتمويل.

كذلك لابد من توفير جميع الضمانات اللازمة للتمويل ومنها توفير فترة خدمة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر فقط لا غير لدى شركة اليسر.

إيضًا يحتاج التمويل الشخصي الأصغر بالشركة أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 21 سنه حتى 60 سنه على عكس العسكريين متاح لهم حتى سن التقاعد.

مزايا التمويل الشخصي عبر شركة اليسر هذا العام بالمملكة