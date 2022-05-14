بأقل قسط وراتب شهري احصل على تمويل بدون كفيل ميسر جداً من الراجحي

تمويل بدون كفيل من بنك الراجحي أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية، من حيث توفير المنتجات التمويلية ببرامج متنوعة تشمل القرض الشخصي بدون ضامن والقرض العقاري الذي يضم الوحدات السكنية والأراضي بالإضافة إلى تمويل العسكريين وتمويل تأجير السيارات، كل هذا فضلا ً عن العروض الحصرية من مصرف الراجحي والتي تشمل عدة منتجات البطاقات الائتمانية والقروض وأفضل عروض السيارات الحصرية من الوكلاء والمعارض المعتمدين في المملكة، أما عن التمويل الشخصي فهو من يتم باسهل شروط وأسرع إجراءات ممكنة خلال نصف ساعة يعطيك الموافقة ثم استكمال الخطوات بسرعة إذا كانت المستندات المطلوبة والأوراق كاملة عند تقديم الطلب، هذا ويتيح الراجحي الاستعلام عن أي شيء لديك من خلال الاتصال عبر رقم بنك الراجحي المجاني 8001244455.

ما مميزات التمويل الشخصي من الراجحي؟

يعطيك البنك مبلغ مالي بصورة سريعة لتلبية الاحتياجات في أسرع وقت.

جميع المنتجات التمويلية مجازة من هيئة الرقابة الشرعية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية).

يقدم الراجحي تسهيلات قرض بدون ضامن للسعوديين والمقيمين بمعايير موحدة.

يعطيك المصرف نقاط مكافأة يمكنك استخدامها في الكثير من خيارات المنتجات وذلك باستبدالها كرصيد لك.

تحصل على تمويل شخصي بدون كفيل غارم يسدد على خمس سنوات.

الإعفاء من بقية الأقساط في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا سمح الله.

قرض ميسر للغاية بأقل راتب يبدأ من ألفي ريال.

شروط الحصول على تمويل بدون كفيل بنك الراجحي

يجب أن يكون العميل (رجل – سيدة) على رأس عمل في إحدى القطاعات المعتمدة لدى البنك. الحد الأدنى للراتب الشهري 2000 ريال سعودي والمتقاعد 1.900 ريال سعودي. الدخل الشهري للمقيمين 5000 ريال كحد ادنى. يشترط تحويل الراتب على المصرف. العمر لا يتجاوز ال60 عام عند سداد آخر قسط في القرض و70 للمتقاعد.

كيفية التقديم على طلب تمويل بدون كفيل من بنك الراجحي

عبر الرسمي لـ بنك الراجحي تعبئة نموذج الطلب من خلال تطبيق الراجحي أيضاً، أو زيارة أقرب فرع إليك من الفروع الموجودة في مناطق السعودية، ينبغي إحضار كافة المستندات المطلوبة التي تشمل (بطاقة هوية وطنية أو الإقامة سارية المفعول – تعريف بالراتب يتضمن إجمالي الدخل والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين – تثبيت الراتب).