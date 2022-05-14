كيفية تسوية المعاش في السعودية وما هي الفئات المستحقة للحصول على التقاعد المبكر

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عمر شويل - جدة كيفية تسوية المعاش في السعودية هي احد اهم الأسئلة التي تدور في ذهن الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، حيث تم تحديث قانون العمل في المملكة بما فيه بنود المادة الخاصة بالتقاعد المبكر في المملكة، حيث يتضمن هذا القانون أحكاما جديدة تم وضعها خصيصا للمحافظة علي حقوق الموظفين المقبلين علي تسويه المعاش أو كما يقال التقاعد المبكر حيث يشمل هذا التطوير مزايا مهمة بالنسبة للشخص المشترك الذي يحق له طلب صرف معاش التقاعد بعد انقضاء فترة عمله، حيث انهي المدة المؤهلة من كل قيد، وجاء أيضا في تطوير هذا القانون حساب راتب التقاعد بعد تسويه المعاش.

حيث تم وضع حدا أدنى لقيمة المعاش الذي سوف يتقاضاه الشخص بعد التقاعد، كما يعتمد نظام التقاعد بشكل أساسي على بلوغ سن محدد والذي يشير إلى انتهاء فترة عملة وحصوله على مبلغ الشهري من المؤسسة العامة للتقاعد كما ذكرنا، ولكن في بعض الأحيان هناك البعض ممن يرغبون في التقاعد نتيجة تعرضه طبية أو ما شابه ذلك مثل التعرض لحوادث السير وغيرها، وكان هذا أساس أنشاء قانون التقاعد المبكر في السعودية الذي يتم تطبيقه على مختلف فئات العاملين في المملكة سواء كان من المدنيين أو العسكرين.

كيفية تسوية المعاش في السعودية

وقد يرغب البعض من العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص في المملكة العربية السعودية الإحالة للمعاش المبكر قبل الوصول إلى السن الذي حددته قوانين العمل في السعودية، وقد حددت المؤسسة العامة للتقاعد بعض الشروط الواجب توافرها من أجل الإحالة إلى التقاعد المبكر، وحتي يتثنى للشخص الراغب في تسوية المعاش الخاص به في المملكة لابد من أن يكون على علم بشروط التقاعد المبكر في السعودية حتي لا يكون هناك أي أخطاء تعيقه من تسوية المعاش التقاعدي الخاص به، أما عن خطوات وكيفية التسوية فهي كما يلي:

يتم تسوية المعاش التقاعدي عبر حصول المتقاعد على نسبة %70 من قيمة المرتب الأساسي له إذا كان مصاب بعجز أو في حالات الوفاة. يحصل شخص المتقاعد على نسبة 80% من راتبه الأساسي الذي كان يتقاضه وقت عمله في وظيفته إذا كانت جهة العمل السبب الرئيسي في تعرضه للعجز أو في حالات الوفاة. في حالة تسوية معاش الأشخاص العسكريين في المملكة فإنها قيمتها تحتسب بعدد السنوات الراتب المستحق هو حاصل ضرب عدد سنوات الخدمة في الراتب الأخير ومن ثم يتم قسمته على 35. إذا كان السبب وراء التقاعد هو الوفاة أو العجز للشخص المتقاعد فإنه في تلك الحالة يتم الحصول على نسبة 70% من الراتب الأساسي الأخير، و80% في حالات العجز والوفاة بسبب العمل. في حالة العجز الكلي لشخص المتقاعد فإن قيمة المعاش الذي يتقاضاه توازي قيمة الراتب الأخير له أثناء الخدمة. إذا أحيل العسكري للمعاش المبكر بسبب إصابة أدت إلى عجز كلي أو وفاته نتيجة مشاركته في التدريبات أو الحروب فإن قيمة المعاش توازي ما يتقاضاه العسكري في الرتبة الأعلى منه، أما في حالة العجز الجزئي فإن قيمة المعاش 80% ما يتقاضاه العسكري في آخر درجات الرتب الأعلى منه.

الفئات المستحقة للحصول على التقاعد المبكر

ولأن المملكة معروفة بسعيها الدائم نحو تحقيق التطور عملت على توفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين بطريقة إلكترونية لتيسير أمر الحصول على تلك الخدمات ولتوفير الوقت والجهد على المواطن علاوة على تخفيف العبء على المؤسسات في التزاحم الذي يسببه حضور الأفراد للمؤسسات لتلقي الخدمة، وجاءت جميع الجهود تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وقبل الخوض في ذكر الفئات المستحقة يجب التذكير بأن المدة المحتسبة تضم فترة الخدمة المدنية النظامية، وفترة الاستيداع، وفترة الإعارة، وفترة الخدمة النظامية العسكرية، وفترة الخدمة الإضافية، وأيضا لازم التنويه علي أن هناك فرق بين التقاعد المبكر وانتهاء عقد العمل التي قد سبق وذكرنا كافة التفاصيل الخاصة به، والآن سوف نذكر لكم من هم الفئات المستحقة للتقاعد المبكر :

من ثبت طبيًا قلة لياقته البدنية.

في حالات الوفاة.

من يتبقى له 15 عام سنة في الخدمة في حالة تعرضه للفصل العسكري، ولكن يشترط ألا يكون السبب وراء هذا الفصل الإخلال بالقواعد المهنية أو الأخلاقية.

من يتبقى لديه 15 عام من الخدمة المحتسبة التي يجب أن تضم 8 سنوات من بينهم للخدمة العسكرية.

من أتم خدمته المحتسبة لمدة 20 عام من بينها 8 سنوات للخدمة العسكرية.

من أتم خدمته المحتسبة لمدة 18 عام بحد أقصى من بينها 8 سنوات للخدمة العسكرية.

كما أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية انه بإمكان جميع المواطنين المقبلين علي فترة التقاعد حساب راتب التقاعد من خلال حاسبة المعاش التقاعدي من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة، وذلك يكون حرصا من السلطات السعودية علي إيصال جميع الحقوق لصحابها ومساعدتهم في الشعور بالأمان والراحة فيما هو قادم بعد قضاء فترة خدمتهم في المؤسسات الحكومية في المملكة.

ومن الضروري أن تتأكد الوزارة من أستيفاء كل الشروط اللازمة، التي أعلنت عنها وكل القواعد والتشريعات التي أقرتها وزارة التعليم لقبول الطلبات الخاصة بالتقاعد المبكر والإعارة. حيث صرحت وزارة التعليم أنها بدأت في بالفعل من الفترة المحددة بقبول الطلبات التي قدمت إليها، مع التوضيح بأن يجب على كل المتقدمين على التقاعد المبكر والإعارة أن يقدموا عبر الموقع الرسمي الخاص بالتقديم ويسمى بوابة فارس الإلكترونية.