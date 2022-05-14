نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على رمز الخدمة في منصة صحة 2022 – 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رمز الخدمة في منصة صحة والتي تستخدم للحصول على الإجازات المرضية ومنصة صحية من أفضل المنصات الإلكترونية التي توفرها المملكة العربية السعودية والتي من خلالها يمكن تسجيل المنشآت الطبية بسهولة من خلال سلسلة من الخطوات البسيطة التي توفرها المنصة عبر موقعها الرسمي، وتهدف المنصة إلى تسهيل الإجراءات الصحية في المملكة العربية السعودية، وضمان سرعة المعاملات وتنفيذها، فضلاً عن سهولة وصول المواطنين إلى الخدمات. يقدم الموقع أيضًا ثروة من المعلومات الموثوقة لسكان المملكة ومستخدمي النظام الأساسي.

طريقة الحصول على رمز الخدمة في منصة صحة

أطلقت وزارة الصحة السعودية، منصة صحية إلكترونية تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية إلكترونياً، تتيح للمرافق الطبية المختلفة في المملكة العربية السعودية التسجيل بسهولة على المنصة والاستفادة من هذه الخدمات والتي تشمل خدمات الحصول على التراخيص الطبية.

أو الإجازات المرضية وخدمات التقييم الذاتي وخدمة الشراء بالبرنامج الذاتي. باستخدام رمز خدمة النظام الأساسي، يمكن للممتاز الحصول على إجازة مرضية. يمكن استرجاع الكود باتباع الخطوات التالية:

يرجى زيارة الموقع الرسمي للمنصة.

أدخل جميع المعلومات الأساسية، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي.

عندما تقوم بالتسجيل في المنصة مبدئيًا باستخدام رقم التعريف القومي أو رقم الإقامة، يتم عرض رمز الصحة.

كيف تطلب إجازة مرضية

تتيح منصة الصحة الإلكترونية للأشخاص في المملكة العربية السعودية الوصول عبر الإنترنت إلى مجموعة متنوعة من الخدمات.

كيف تسأل عن الإجازات المرضية

تهدف المنصة إلى تحسين جودة المعاملات الطبية مع خفض أسعارها في نفس الوقت. يمكن الحصول على خدمة الإجازات المرضية من خلال المنصة، ويمكن اتخاذ الإجراءات التالية للمتابعة والاستعلام عن الموقف:

بارك الله فيكم بزيارة الصفحة الرسمية للمنصة.

انقر فوق قائمة الأسئلة.

للتحقيق في الإجازة المرضية، انقر فوق الأمر.

اكتب رمز الخدمة الخاص بك.

أدخل المعلومات اللازمة، بما في ذلك الرقم القومي أو رقم الإقامة.

حدد زر الاستعلام.

التسجيل في المنصة الصحية

تتيح المنصة الصحية الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة السعودية، تسجيل العديد من المنشآت الطبية السعودية وفق مجموعة من القواعد والأنظمة التي وضعتها المنصة ووزارة الصحة السعودية.