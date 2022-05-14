حكم أداء العمرة نيابة عن الحي والميت والمريض والعاجز هل تجوز أم لا؟

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عمر شويل - جدة أداء العمرة نيابة عن الحي والميت والمريض والعاجز هل تجوز أم لا؟ وهل تسقط الفريضة بذلك؟، وفقًا للعديد من المشايخ، فإنه يجوز أداء العمرة نيابة عن المتوفى، ولكن إذا كان الشخص قد أدى العمرة نيابة عنه سابقًا، فإنه يسمح للمرأة بأداء العمرة وما لم تدفع مقابل الوصية، فأداء العمرة نيابة عن زوج متوفى، لكن لا ينصح لها بالمغادرة خلال فترة الانتظار، وبعد انتهاء فترة الانتظار يمكن للزوجة أن تؤدي العمرة نيابة عن زوجها المتوفى، ويسأل الكثيرون عن قرار أداء العمرة نيابة عن الجيران أو المرضى أو الأشخاص العاجزين، سنعرف عن القرارات الخاصة بذلك في هذا المقال.

حكم أداء العمرة نيابة عن الحي

د. محمد وسام أمين الفتوى من دار الإفتاء يجب على تساؤل حكم أداء العمرة نيابة عن الحي والميت والمريض والعاجز، حيث يشترط أن يكون الآخرون مرضى وغير قادرين على أداء العمرة بنفسه والذهاب إلى الأرض المقدسة.

فأجاب أنه يمكن أداء العمرة لغيره من الأحياء؟ كان الجواب أنه يجوز أداء العمرة من أجل شخص حي، أو حتى أداء الحج له، وهناك تساؤل أخر يشغل بال الكثيرين وهو هل يتم إلغاء تصريح المعتمر في حال عدم تمكنه من دخول المملكة؟

العمرة عن المريض

تسمح دار الإفتاء لشخص أن يقوم بأداء فريضة الحج أو العمرة لفرد آخر، بشرط أن يكون الشخص مريضاً وغير قادر على أداء العمرة بنفسه.

ومع ذلك، إذا كان المريض يعاني من مرض شفى بعد فترة، فلا يجوز له أداء فريضة العمرة أو مكة نيابة عنه، هذا فقط إذا كان المريض يعاني من مرض لا يمكن علاجه، أو تعاني من مرض مرتبط بالعمر.

دعاء نية العمرة عن شخص آخر

عليه أن يقول الكثير لأن هناك العديد من الالتماسات التي يكررها من يريد أداء العمرة عن غيره ويسمح له بالتلبية قبل مجيئه إلى بيت الله الحرام، ومثال على الدعاء:

اللهم أن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار وحرم لحومنا وبشرتنا عن النار، اللهم أسقني شربة بكأس نبيك محمد صلي الله عليه وسلم لا أظمأ بعدها ياذا الجلال والإكرام.

أفضل دعاء للمتوفي في رمضان

اللهُم ارحم من كان يفرحُ بقدوم شهر رمضِان وانتهى عُمره قبل قدومه، اللهم بشرهم بالفردوس الأعلى، وأسقهم من حوض نبيك شربة لايظمؤون بعدها أبدًا.

– اللهم إنّ (اسم الفقيد) في ذمّتك وحبل جوارك فقِه من فتنة القبر وعذاب النّار وأنت أهل الوفاء والحقّ، واغفر له وارحمهُ في هذا الشهر الكريم إنّك أنت الغفور الرّحيم، اللهم اغفر لكل موتى المسلمين.

– اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لميتنا وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج وبالبرد، اللهم آنسه في وحدته وآنسه في وحشته وآنسه في غربته.

حُكم من مات وعليه حج واجب

وقد اتفق علماء المسلمين على أن من مات وتولى أمره رحمة الرب ووجب عليه أداء فريضة الحج يبقى ملزماً بأداء فريضة الحج.

كثير من أسلاف العدل، واستندوا في رأيهم إلى وجوب أداء فريضة الحج عن الميت الذي اضطر لأداء فريضة الحج في مكة على لسان تعالى: (إرادة أو واجب).

وقصائد القرآن الكريم التي ذكروها تشمل جميع الديون، ومن مات ورعايته يلزمه أداء فريضة الحج. الدين الواجب دفعه عنه من ماله قبل الشروع في قسمة الميراث على الورثة، وأعظم خلق محمد -صلاة الله عليه وسلم- إذا ترك المتوفى التزامات مقارنة بعدم الوفاء بها كالحج. دَين عدم الوفاة، سواء كان من أحد الورثة أو من غير الوارث، وسواء كان وارثًا، ومع ذلك جاز التبرع عن الميت. سمح له بتسيير الحج عن ورثته.

وبهذا نكون أوضحنا لكم حكم أداء العمرة عن الحي والميت والمريض وتعرفنا على الدعاء الواجب التمسك به.