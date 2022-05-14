نظام التقاعد العسكري الجديد وشروط استحقاق المعاش وحالات استحقاق المكافأة

نظام التقاعد العسكري الجديد الذي تم تحدثية في الفترة الأخيرة من قبل السلطات السعودية وذلك ليتواكب مع المستجدات التي طراءات علي الساحة في المملكة، حيث يعود تاريخ إصدار قانون التقاعد إلي عام 1975م موضح فيه كافة البنود والشروط التي يجب توافرها في العسكري حين يصل إلى سن التقاعد واستحقاق المعاش التقاعد، كما تقوم الكثير من المؤسسات الحكومية بدعم العسكرين بشكل مباشر بعد التقاعد ولكن يجب توافر شروط الحصول على دعم العسكريين بقروض، كما يوضح هذا القانون الحالات التي تستوجب الحصول على مبالغ المكافأة المستحقة وفقًا لمدة الخدمة التي قضاها العسكري في الخدمة العسكرية، كما ينص القانون على أعمار بلوغ المعاش وفقًا للرتبة العسكرية حيث يختلف العمر وفقًا للرتبة التي وصل إليها، وذلك في إطار ضمان حقوق المتقاعدين العسكريين في السعودية بشكل يساعد عيش حياة كريمة في مقابل الخدمات التي قدموها للقوات المسلحة.

شروط استحقاق المعاش للعسكرين في السعودية

كما تقدم الحكومة ومؤسساتها الكثير من أشكال الدعم للعسكريين مثل القرض العقاري المدعوم للعسكريين وتنص المادة الثامنة نظام التقاعد العسكري الجديد على أن المعاش الشهري الذي يحصل عليه المتقاعد يسوى استنادًا على اقتطاع جزء من 35 جزء من الدخل الشهري الأخير، على ألا يتخطى حجم المعاش الشهري هذا المقدار، ويتم بشكل شهري دفع نسبة 9% من راتب العسكري لصالح صندوق التقاعد وهذا أمر الزأمي علي الجميع، وفي المقابل تدفع وزارة المالية نسبة تصل إلى 13% من دخل العسكري، كما تدفع الحكومة نسبة 18% من رواتب العسكريين الذين أدوا خدمتهم العسكرية، إما بخصوص شروط استحقاق المعاش للعسكرين في كما يلي:

في حالة بلوغ سن 55 عام.

إذا كانت فترة خدمته الفعلية في القوات المسلحة 18 عام.

إذا حصل على موافقة رسمية من الوزير على طلبه بالإحالة للتقاعد، بشرط أن يكون قد أتم 15 عام في فترة خدمته الفعلية في القوات المسلحة.

في حالة تعرضه للفصل من خدمته العسكرية باستثناء حالات الفصل التأديبي أو بسبب الغياب عن العمل.

إذا أتم سن التقاعد النظامي حتى إذا لم يتم فترة الخدمة الفعلية.

إذا تعرض لعجز جراء الإصابة بالمرض أو التعرض لحادثة.

في حالات الوفاة.

وفي حالة رغبة العسكري في الاستمرار في خدمته العسكرية وللضرورة القصوى بعد أن أتم سن التقاعد فإنه يستمر في العمل لمدة عامين فقط، على أن يكون ذلك بموافقة من الوزير.

حالات استحقاق المكافأة

في حالة انتهاء الخدمة العسكرية فإن قيمة المكافأة التي يحصل عليها العسكري يتم احتسابها وفقًا للسنوات الخمس الأولى التي أمضاها في الخدمة الفعلية وتُحتسب عن كل شهر من شهور هذه المدة، وفي حالة تخطي المدة الفعلية الفترة المقررة فتتم إضافة مكافأة لكل عام من الأعوام الإضافية بقيمة 3 شهور للسنة الواحدة. أما في حالة انتهاء فترة الخدمة العسكرية بسبب الغياب أو التعرض للفصل التأديبي أو في حالة الإخلال بشرف المهنة، فإن قيمة المكافأة تُحتسب على أساس كافة سنوات خدمته الفعلية لشهرين من كل سنة.

الجدير بذكر انه تم إنشاء مؤسسة التقاعد بالمملكة العربية السعودية عام 1378هـ الموافق 1958م لتوفر العديد من الخدمات لأبناء المملكة، من أبرز هذه الخدمات خدمة راتب التقاعد، أو خدمة التحقق من التعريف بالمعاش، أو غيرها من الخدمات الأخرى التي تهم الكثير من الأفراد، وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسة يتطلب حجز موعد قبل الذهاب لتلقي الخدمة.