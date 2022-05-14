رابط التقديم في وظائف حرس الحدود رتبة رقيب وعريف وجندي 1443

رابط التقديم في وظائف حرس الحدود منذ أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية والشؤون العسكرية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها عن فتح باب التقديم في الإدارة العامة لشؤون حرس الحدود، يجري عدد كبير من المواطنين السعوديين عمليات بحث مكثفة على محركات البحث لوظائف حرس الحدود للرجال خلال الساعات القليلة الماضية وتأتي الرتب العسكرية على مختلف المستويات (عريف، رقيب، جندي)، لذلك بدأ الجميع بالبحث عن وسيلة للتقدم للوظائف والشروط التي فرضتها المديرية العامة لقبول طلب التوظيف؛ سنشرح هذا بالتفصيل.

رابط التقديم في وظائف حرس الحدود

يشعر عدد كبير من الشباب السعودي بالفضول حيال الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب للعمل في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود للرجال برتبة (عريف، رقيب، جندي، وكيل رقيب)، والتي ستكون التعيينات لها. صنع في جميع أنحاء المملكة. وبناءً عليه، قررت المديرية العامة أن يتم التسجيل إِلِكْتِرُونِيًّا.

هذه هي خطوات التقديم:

Jobs. sa هو الموقع الرسمي للتوظيف في أبشر.

هو الموقع الرسمي للتوظيف في أبشر. بعد ذلك، انتقل إلى الصفحة الرئيسية واختر من الوظائف المتاحة.

ثم انقر فوق الرمز المسمى Border Guard Jobs.

سيتم تقديم استمارة الطلب لك؛ أكملها بالمعلومات ذات الصلة.

بعد ذلك، قم بتحميل الأوراق والمستندات اللازمة.

ثم، انقر فوق رمز طلب التقديم.

شروط التقديم على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود 1443

تحدد المديرية العامة بعض القواعد والضوابط الخاصة بالموافقة على طلبات التوظيف. المتطلبات هي:

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

إذا كان المتقدم متزوجاً، أن يكون متزوجاً من سعودي الجنسية.

يجب أن يتمتع المتقدم بشخصية وسمعة طيبة.

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق إدانته بجريمة فساد أو مخالفات تتعلق بالشرف والنزاهة.

يجب ألا يكون المتقدم قد شغل مناصب مرتبطة بالمسائل العسكرية في الماضي.

إن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات اللازمة لهذا المنصب.

إن يكون المتقدم بصحة جيدة.

يجب على المرشح اجتياز جميع اختبارات القبول.

موعد لتقديم الطلبات لمناصب المديرية العامة لحرس الحدود

حددت المديرية العامة لحرس الحدود موعد التقديم ليوم السبت الموافق 13 شوال 1443 ه الموافق 14 مايو 2022 وتستمر فترة التقديم حتى يوم الخميس 18 شوال 1443 ه الموافق 19 مايو 2022 م. مقدم إلكترونيا.