نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية من اليوم.. منصة أبشر للتوظيف تعلن عن بدء التسجيل في وظائف حرس الحدود السعودي jobs.sa 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت إدارة حرس الحدود السعودي 1443 بالإعلان عن وظائف شاغرة للرجال وذلك برتبة جندي وعريف ووكيل رقيب ورقيب، حيث تم الإعلان عن بدء تلقي الطلبات من الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف من المواطنين في المملة العربية السعودية، حيث تم تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن حتى يستطيع الالتحاق بها، وسوف تتولى الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية بفحص جميع الطلبات التي سوف يتم تقديمها وذلك لقبول من يتطابقون مع المعايير التي تم وضعها من قبل الإدارة، وسوف نعلن لكم لكم خلال المقال الشروط الواجب توافرها وطريقة التسجيل.

بدء التقديم في وظائف حرس الحدود السعودي 1443

وقد تم الإعلان عن أن التقديم سوف يكون من خلال النظام الإلكتروني وذلك لكي يستطيع جميع الراغبين في الالتحاق بحرس الحدود من التسجيل بكل سهولة، وذلك بعد أن تم الإعلان عن بدء تلقي الطلبات بعد فتح باب التسجيل منذ صباح اليوم الموافق 1443/10/13 والموافق 2022/05/14 بالتقويم الميلادي، كما أعلن بأن التقديم سوف يستمر حتى يوم يوم الخميس الموافق 1443/10/18 والموافق 2022/05/19 ميلادياً، حيث قامت الإدارة الخاصة بحرس الحدود بنشر الإعلان الخاص بالوظائف من خلال الصفحة الرسمية لهم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) May 12, 2022

وأعلنت الإدارة بأن تلك الوظائف والتي تم الإعلان عنها ضمن هذا الإعلان هي للرجال فقط مؤكدين على أن الفترة المقبلة سوف يم الإعلان عن وظائف أخرى في مختلف الأماكن التي تتطلب تعيين عدد أخر، ومن سيتم قبولهم سوف يتولون العمل في عدد من المناطق وهي المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، وتبوك، نجران.

شروط القبول في وظائف حرس الحديد

وكانت الإدارة العامة للقبول قد أعلنت عن ضرورة توفر بعض الشروط في المتقدم من أجل أن يتم قبوله في تلك الوظائف، وتلك الشروط كالآتي:

أن يكون مواطن سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المناسب للوظيفة.

أن يكون متمتع بحسن السير والسلوك.

ألا يكون قد فصل من مؤسسة عسكرية من قبل.

أن يكون مناسب لمعايير القبول العسكري من حيث الطول والوزن.

في حال كان متزوج يجب أن تكون زوجته سعودية.

خطوات التسجيل في وظائف حرس الحدود

وتم الإعلان بأن التسجيل سوف يكون بالنظام الإلكتروني وذلك من خلال منصة أبشر الخاصة بالوظائف المختلفة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: